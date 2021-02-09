Яценюк: Закриття трьох телеканалів в Україні розлютило Кремль

Напередодні навіть Медведєв відреагував на санкції, які запровадив Зеленський

Закриття телеканалів "112", ZIK і NewsOne, яких звинуватили в проросійській пропаганді, викликало невдоволення навіть у Кремлі, оскільки завдано удар по інформаційній агентурі РФ.

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Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

За його словами, на закриття телеканалів відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, а тепер варто чекати реакції і президента РФ Володимира Путіна.

"Знервованість на самій верхівці російської влади просто пояснюється – завдано удару по інформаційній агентурі, яку роками викормлювала Росія, отруюючи інформаційний простір України маніпуляціями і фейками у своїх інтересах. Зроблено важливий крок по боротьбі з російською пропагандистською машиною. Важливо не зупинятися і йти далі. Російський вплив на свідомість українців має бути викорінений", – написав Яценюк.

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Зазначимо, що напередодні Медведєв заявив, що рішення президента України Володимира Зеленського ввести санкції проти телеканалів "не має нічого спільного з європейськими цінностями, до яких, без сумніву, належить і свобода слова".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали у своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

Але увечері 4 лютого указ Зеленського про санкції був оскаржений у Верховному Суді.

Відео: Сьогодні

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