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Яценюк: За війну проти України РФ потрібно виключити з усіх футбольних змагань

10 червня 2021 16:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Європейські футбольні чиновники повинні звернути увагу на мілітаристську поведінку Росії, а не на слогани України

Союз футбольних європейських асоціацій (УЄФА) повинен був забороняти не гасло "Героям слава!" на формі збірної України до Євро-2020, а участь Росії в міжнародних турнірах за військові злочини.

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Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

За його словами, футбольні чиновники повинні звернути увагу на мілітаристську поведінку Росії, а не на гасла України.

"Найбільший абсурд у тому, що рішення ухвалене на догоду Росії, мілітаризм якої бачить увесь світ і яка сім років веде криваву війну проти України. За всі військові злочини Росія мала б бути позбавлена участі у міжнародних футбольних чемпіонатах. Це єдине вірне і справедливе рішення, яке мали б ухвалити міжнародні футбольні функціонери і на якому має наполягати наша країна", – написав Яценюк.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", УЄФА зажадав прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020 і залишити "Слава Україні!". Організація також пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України виявилося поза законом.

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Своєю чергою Українська асоціація футболу веде переговори з УЄФА, щоб все-таки залишити на формі нашої збірної гасло "Героям слава!".

Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України

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