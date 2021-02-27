Яценюк: Я мав можливість боротися за Україну, і країна вистояла

Лідер "Народного фронту", прем’єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк отримав і використав можливість боротися за Україну, тому країна вистояла. Він залишається в політиці і братиме участь в парламентських виборах.

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Про це двічі прем розповів у телепроекті "Фронт 14/21".

Саме в цей день сім років тому Арсенія Яценюка 371 голосом "за" було обрано прем’єр-міністром України, керівником першого постмайданного уряду.

"Я став прем’єр-міністром в найбільш критичний період незалежності Української держави. Мені дали можливість боротися. За країну. Я використав цю можливість. Країна встояла. Країна встояла, тому що українці боролись. Тому що кожен, в тому числі і я, боровся за Україну", – сказав він авторам стрічки.

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"108 тисяч гривень на рахунку, це навіть не по 1 копійці на громадянина країни. І 73 млрд доларів боргів. Країна на межі виживання, 3 тисячі військовослужбовців, підкреслюю – 3 тисячі, які здатні були боротися. І це при тому, що тільки в Криму у росіян 20 тисяч, і на українських кордонах сотні тисяч російських військ. Відсутність газу, відсутність електроенергії, взагалі відсутність державних інститутів як таких – тобто відсутність крові в кровоносних судинах державного тіла. Об’єктивно, це були виклики з якими непросто справитись", – розповів журналістам Яценюк.

Він згадує, як підписували Угоду про Асоціацію з ЄС, що було виконанням однієї з вимог Майдану. Зараз, вважає він, Угоду треба переглянути, "щоби збільшити наш промисловий потенціал і наш економічний потенціал відносин між Україною і ЄС".

За його словами, наразі основа сильної міжнародної підтримки з боку Європи та США, яка була закладена в 2014 році, залишилась.

"Чи є шанс їх втратити? Звичайно – якби тільки влада продемонструвала будь-які спроби розвороту, а таке було. Починаючи з дискусій про прямі переговори з Путіним, спроби подати воду в Крим, спроби провести вибори в Донецьку і Луганську, фактично на російських умовах", – додав він.

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Яценюк також вважає, що Мінські угоди виконали свою функцію. Він нагадав, що за його прем’єрства був започаткований Женевський формат, в якому брала участь американська сторона.

"Чому американці в цьому форматі? Вони є підписантами Будапештського меморандуму. Це той меморандум, який обіцяв нам територіальну цілісність, ненапад Росії, і той меморандум, який Росія порушила. Американці завжди були на боці України в тому, щоб просувати Україну до НАТО. …Я вважаю, що в цей президентський термін, в перші чотири роки президентства Байдена – реально підписати план дій щодо членства в НАТО", – переконаний двічі прем’єр-міністр.

Крім того, вважає він, президент України повинен зараз вийти з всеосяжною реформою судочинства: "І загальних судів, і Конституційного суду України. Те, що відбулося з КС, – це наслідки загравання і змови колишнього глави адміністрації Зеленського, коли вони неконституційно розганяли парламент в 2019 році. Тоді КС їх підтримав. Не пройшло й два роки, і цей Конституційний суд виступив проти самого Зеленського. Я публічно заявляв у 2019 році, що так буде. Так сталося. Плюс проведена конституційна реформа, де Конституційному суду дали безпрецедентний імунітет, повинна бути невідкладно змінена".

Сьогодні Яценюк, як зазначають автори телепроекту, "без посади, але у великій політиці". Він є засновником і головою Київського безпекового форуму, який об’єднує навколо себе політичну еліту та інтелектуалів з України та всього світу. Завдяки форуму питання безпеки нашої держави залишається у центрі уваги світових лідерів. Яценюк продовжує співпрацювати зі світовими політиками і формувати український порядок денний.

"Я залишаюся в політиці. Я буду брати участь в парламентських виборах. Все, що я міг зробити до сьогоднішнього дня для України, я зробив. Але цього надто мало. Я свою роботу завершу. Тому що я знаю, що потрібно країні, знаю, як це робити, і я це зроблю", – зазначає Яценюк.

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"Велике щастя бачити, як твоя країна долає випробування, через які проходить не кожна нація. Сім років тому мені випав шанс бути причетним до цієї боротьби. Коли кожна твоя дія підпорядкована одному – не дати країні впасти під натиском Росії, відновити курс на Європу, відродити армію і економіку, оживити фінансову систему. Дякую всім і кожному, з ким ми тоді робили спільну справу", – написав він у своєму Facebook.

За два роки перебування Арсенія Яценюка на посаді голови уряду вдалося відновити боєздатність Збройних Сил України, створено Національну гвардію. Уряд Яценюка стабілізував економіку і зупинив загрозу дефолту. За час його прем'єрства Україна стала енергетично незалежною від РФ, було налагоджено систему диверсифікації постачання природного газу в Україну з ЄС. Уряд запровадив прозору систему електронних закупівель ProZorro. За ініціативою Яценюка ухвалений закон про санкції, що зараз дає змогу протистояти прокремлівській п’ятій колоні в Україні.

Нагадаємо, кілька днів тому Арсеній Яценюк заявив, що не веде переговорів про обрання на посаду глави уряду.

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