Русский
$ 27,77
33,67
  1. Політика

Яценюк: Слідом за російською вакциною потрібно відмовитися і від електроенергії з РФ

11 лютого, 09:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поставки країною-агресором електроенергії знищують українську енергетику і економіку

Після того як Кабінет міністрів заборонив закуповувати в Україну російську вакцину від COVID-19, тепер уряд має зупинити імпорт електроенергії з Росії.

Реклама

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він вважає, що імпорт російської електроенергії знищує українську енергетику і економіку.

"Уряд повинен прийняти правильне рішення і зупинити імпорт російської електроенергії... Так само має бути ухвалений парламентом правильний закон про заборону імпорту російської електроенергії", – написав Яценюк.

В тренді
Посадити Росію за стіл переговорів: США та Польщу чекають на Кримській платформі

Політик також вимагає прийняття Верховною Радою закону про колаборантів і нагадав, що в минулому скликанні "Народний фронт" вже вносив такий документ.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії. Дві компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія електроенергія Арсеній Яценюк Кабінет міністрів

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцину
У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцинуВлада
Притула більше не заступник голови партії: у
Притула більше не заступник голови партії: у "Голосі" назвали причинуВлада
Кабмін заборонив реєструвати російську вакцину від COVID-19
Кабмін заборонив реєструвати російську вакцину від COVID-19Влада
Хто з них Шмигаль? Фото українського прем'єра і Шарля Мішеля підірвало соцмережі
Хто з них Шмигаль? Фото українського прем'єра і Шарля Мішеля підірвало соцмережіВлада
Довіра людей до Яценюка зростає: рейтинг політиків в Україні
Довіра людей до Яценюка зростає: рейтинг політиків в УкраїніВлада
Верховний суд відповів на позови проти указу Зеленського про блокування телеканалів
Верховний суд відповів на позови проти указу Зеленського про блокування телеканалівВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти