Яценюк: Слідом за російською вакциною потрібно відмовитися і від електроенергії з РФ

Після того як Кабінет міністрів заборонив закуповувати в Україну російську вакцину від COVID-19, тепер уряд має зупинити імпорт електроенергії з Росії.

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Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він вважає, що імпорт російської електроенергії знищує українську енергетику і економіку.

"Уряд повинен прийняти правильне рішення і зупинити імпорт російської електроенергії... Так само має бути ухвалений парламентом правильний закон про заборону імпорту російської електроенергії", – написав Яценюк.

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Політик також вимагає прийняття Верховною Радою закону про колаборантів і нагадав, що в минулому скликанні "Народний фронт" вже вносив такий документ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні з 1 лютого запустили імпорт електроенергії з Росії. Дві компанії отримали доступ до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії у лютому 2021 року.

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