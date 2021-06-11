Яценюк: Володимир Путін, вам дали гарантії – Україна буде членом НАТО

Україна отримала гарантії вступу в НАТО ще у 2008 році, а зараз дуже розраховує на прийняття політичного рішення про надання нам Плану дій щодо членства в Альянсі, оскільки Європа і Україна потрібні один одному у протистоянні російській агресії. Про це сказано під час молодіжного Київського безпекового форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк.

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Він нагадав, що у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО було прийнято рішення, що Україна буде членом Альянсу. Він нагадав слова Путіна, що нібито "їм ніхто не дав гарантій, що Україна не стане членом НАТО".

"Путін, напевно, погано читає. Владімир Владіміровіч, вам дали гарантії – що Україна буде членом НАТО. Це написано в резолюції 2008 року Бухарестського саміту. Вам вже все відповіли. Так само в резолюції є пряма мова про те, що Україна і Грузія отримають План дій щодо членства в НАТО", – сказав Яценюк.

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Політик підкреслив, що на кордонах України "оселилося зло", а щоб побороти його НАТО і Україна повинні об'єднатися

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"Зло живе в Кремлі – його прізвище Путін і вся російська машина. Зло живе в Мінську – його прізвище Лукашенко, який знаходиться повністю під владою Путіна, який знищує людей. І це зло загрожує нам. Аби побороти це зло, ми повинні бути разом. І це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них ... Сьомий рік ми отримуємо підтримку від Заходу і сьомий рік ми очікуємо, коли Захід прийме політичне рішення щодо надання Плані дій щодо членства України в НАТО", – сказав глава КФБ.

Яценюк додав, що мало хто вірив, що Україна вистоїть у протистоянні з Росією або отримає безвіз з ЄС, а тепер впевнений, що Україна стане членом НАТО і ЄС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Путін розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Президент Росії допускає, що Україна дійсно може вступити в Альянс, і в цьому нічого смішного немає.