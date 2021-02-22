Яценюк: Україна в НАТО і ЄС – найкраща відповідь диктатурі Путіна

Політика замирювання щодо Росії не працює, адже президент РФ Володимир Путін сприймає її як слабкість. Тому світова спільнота має покарати Путіна і його владну машину за злочини, які підривають світовий порядок.

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Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк на онлайн-дискусії КБФ 22 лютого.

У дискусії "Що робити з Росією?" взяли участь російський політичний діяч, міжнародний правозахисник, голова Фундації з прав людини Ґаррі Каспаров, посол США в Росії у 2011-2014 роках Майкл МакФол, член Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

Яценюк підкреслив, що путінська Росія – це агресивна ворожа держава: "Вони вторглися в Україну. Вони незаконно анексували Крим. Вторглися в Грузію. Чинили низку політичних убивств – як-от Нємцова, Політковської. Путін стоїть і за низкою спроб убивства – пана Навального, пана Скрипаля. Він, як припускають, убив пана Литвиненка. Вони збили МН-17. Існує величезна мережа російських бойовиків, яку вони називають приватною армією, хоча вона повністю контролюється російською владою і вбиває людей по всьому світу. І це далеко не повний перелік. Путінська Росія – це, на моє переконання, реальна загроза".

Політик каже, що Путін та його союзники, навіть у Європі, вигадали нове визначення диктатури. Вони називають це суверенною або неліберальною демократією. Водночас, підкреслив він, РФ має лише "певні позірні атрибути демократії": "Там нема реальної демократії. Не кажучи вже про вільні та чесні вибори, які є основою демократії. В Росії вибори з попередньо визначеними результатами".

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Голова КБФ хотів би, щоб Росія була нормальною демократичною державою, сусідом, з яким можна співпрацювати. "Але видається, що все це лише бажане, а не дійсне. Можливо, настане час, і Росія зміниться", – підкреслив.

Водночас Яценюк наголосив, що багато залежить від вільного світу: "Насамперед нам потрібно адекватно відповідати на виклик реальної Росії. Політика замирювання не працює. Це не та мова, яку розуміє Путін. Ми всі знаємо, що це за один. Він сприймає мову примирення як слабкість".

"Ми як вільний світ повинні мати спільне розуміння: мета Путіна – розділити нас. Тому ми повинні єдиним фронтом виступати проти таких диктаторів, як Путін. У цьому плані не повинно бути жодних розбіжностей між західними країнами", – підкреслив він.

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Яценюк також наголосив, що з боку Заходу – і Європи, і Сполучених Штатів, повинні бути потужні і рішучі дії: "Наприклад, санкції проти всього оточення Путіна. Мільярди їхніх доларів розміщені в Європі та Сполучених Штатах. Це потрібно зупинити. Це корупційні гроші клептократичної кремлівської влади".

Політик підкреслив, що світова спільнота має покарати Путіна і його владну машину за злочини, які вони вчинили проти держав та їхніх громадян. За злочини, які підривають світовий порядок. А Захід має усвідомити, що необхідно підтримувати такі держави, як Україна.

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"Ми боремося за нашу демократію і за вашу демократію також. За нашу і за вашу безпеку. І найкращий спосіб зробити вільний світ сильнішим – це зробити сильними Україну, Грузію та інші країни. Не лише надати їм перспективу членства в ЄС і НАТО, а зробити Україну членом НАТО і ЄС. Це буде найкраща відповідь клептократичній диктаторській владі президента Путіна. І це допоможе самій Росії", – наголосив Яценюк.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Нагадаємо, раніше Яценюк заявив, що Україна повинна почати кримінальне провадження проти Путіна.

Яценюк також заявив, що Путін мріє бути імператором нової пострадянської імперії.

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