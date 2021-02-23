Яценюк: Путін не змінить своїх планів повернути Україну під протекторат Росії

У нас два варіанти – вільний світ або тюрма народів, каже політик

Росія – це агресивна і темна країна, основне завдання якої – повернути Україну під свій протекторат.

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Про це лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк заявив виданню "Факти".

Яценюк наголосив, що президент РФ Володимир Путін не змінив і не змінить своїх планів щодо України: "Основне завдання Росії – повернути Україну під свій протекторат. Хто б не був президентом Росії, мені здається, що це завдання буде завжди у них на порядку денному".

"Не вірю в ліберальну і демократичну Росію. Це агресивна, імперська, диктаторська, темна країна. Щодо України в першу чергу", – додав він.

Яценюк нагадав, що в нинішньої влади України були спроби дрейфу в бік РФ: "Чи сиділа сьогоднішня українська влада на шматку криги, яка дрейфувала у бік Росії? Звісно. Починаючи з фрази "я хочу глянути в очі Путіна" і закінчуючи спробами постачати воду в Крим. Але вони вже зрозуміли, що їх на цій кризі і втоплять".

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"Президент Зеленський у парламенті складав присягу на вірність українському народу. Не російському. Він знає, що йому не дадуть можливості порушити цю присягу, з одного боку, а з іншого – він також повинен розуміти і свою історичну місію", – сказав лідер "Народного фронту".

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Останні рішення президента, пов’язані з санкціями проти Медведчука, на думку Яценюка, "дають змогу сказати, що сьогодні Зеленський напевно розуміє – Росія і проросійські сили становлять загрозу і для України, і для нього особисто".

Він додав, що після приходу нового президента США для України "знову відкрилося вікно можливостей": "Ключове питання: чи українська влада скористається цим вікном можливостей зі США? Вважаю, що у неї іншого виходу немає. Якщо не скористається, то можна буде скористатися тільки дверима тюремної камери Російської Федерації. Всього два варіанти – вільний світ або тюрма народів".

Нагадаємо, Яценюк заявив, що Кремлю потрібні не Донецьк і Луганськ, а вся Україна як "сіра зона".

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