Яценюк спростував чутки про "400 тисяч доларів за інавгурацію Байдена"

Заходи цьогоріч майже повністю відбуватимуться в онлайн-форматі

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк спростовує чутки, що розповсюджуються у телеграм-каналах, про нібито купівлю квитка на інавгурацію новообраного президента США.

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Анонімні дописувачі стверджують, що прем‘єр-міністр України 2014-2016 років нібито придбав квиток за 400 тисяч доларів.

"Слабенький фейк. Хоча могли б додати, що кошти заплачено з "першого мільярду", відсвяткованого на "24 віллах у Маямі" на гроші зі "Стіни", яка збудована з "убитих у Чечні росіян", – зазначив Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

Лідер "Народного фронту" закликав не вірити фейкам.

"Путін знову поширює брехню, що я їду на інавгурацію Байдена. Це неправда. Там не буде ані мене, ані Меркель, ані Трюдо, ані багатьох інших хороших людей. Ми радіємо вдома", – додав лідер політсили у коментарях.

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Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу інавгурація президента США відбудеться без традиційного параду, аби уникнути великих скупчень людей. Більшість активностей переносяться в онлайн.

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