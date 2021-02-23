Яценюк спростував чутки про своє друге прем'єрство: немає предмета для розмови

Колишній глава уряду не веде переговори з Банковою або Грушевського

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що не веде переговорів про обрання на посаду глави уряду.

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Про це він сказав виданню "Факти".

"Ви запитали мене, чи говорив я з кимось із Банкової про своє прем'єрство? Відповідаю: не говорив про це ні з ким, ні з Банкової, ні з Грушевського, ні з будь-якою іншою вулицею", – заявив політик.

За його словами, "Немає навіть предмета для такої розмови".

"Будемо розмовляти після наступних парламентських виборів, коли у нас буде фракція в парламенті", – заявив експрем'єр.

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Нагадаємо, Яценюк очолював український уряд з 27 лютого 2014 до 14 квітня 2016. 24 липня 2014 року він оголосив про свою відставку, проте 31 липня Верховна Рада не затвердила її.

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