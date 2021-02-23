Русский
$ 27,93
33,89
  1. Політика

Яценюк спростував чутки про своє друге прем'єрство: немає предмета для розмови

23 лютого, 16:18

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Колишній глава уряду не веде переговори з Банковою або Грушевського

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що не веде переговорів про обрання на посаду глави уряду.

Реклама

Про це він сказав виданню "Факти".

"Ви запитали мене, чи говорив я з кимось із Банкової про своє прем'єрство? Відповідаю: не говорив про це ні з ким, ні з Банкової, ні з Грушевського, ні з будь-якою іншою вулицею", – заявив політик.

За його словами, "Немає навіть предмета для такої розмови".

В тренді
Спецоперація із затримання Яценка ледь не зірвалася через "злив" інформації – Венедіктова

"Будемо розмовляти після наступних парламентських виборів, коли у нас буде фракція в парламенті", – заявив експрем'єр.

Реклама

Нагадаємо, Яценюк очолював український уряд з 27 лютого 2014 до 14 квітня 2016. 24 липня 2014 року він оголосив про свою відставку, проте 31 липня Верховна Рада не затвердила її.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

прем'єри Арсеній Яценюк спростування Кабінет міністрів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
Дамбу на Північно-Кримському каналі поки не будуватимуть – Зеленський
Дамбу на Північно-Кримському каналі поки не будуватимуть – ЗеленськийВлада
У
У "Борисполі" посадили літак: НАБУ проводить спецоперацію у справі ПриватБанкуЕкономіка
Україна отримає транш МВФ, але є розбіжності – Зеленський
Україна отримає транш МВФ, але є розбіжності – ЗеленськийЕкономіка
"Не збираюся шарахатися": Уруський пояснив, як опинився поруч з КадировимВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти