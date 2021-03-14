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Яценюк про "Стіну": Державний кордон з Росією має бути добудований

14 березня, 10:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За зразком України кордон почали зводити країни Балтії, каже експрем'єр

Україна має завершити облаштування державного кордону, адже це перша лінія української державної оборони.

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Про це, як повідомляє пресслужба партії "Народний фронт", заявив її лідер, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

За його словами, після того, як він пішов з посади прем’єр-міністра, зведення кордону перестали адекватно фінансувати.

Він наголосив, що за зразком України кордон почали зводити країни Балтії: "І вже нова влада і нове керівництво Державної прикордонної служби борються за цей проєкт і кажуть, що нам потрібний державний кордон".

"Називайте його як хочете – "Стіна", "Європейський вал", "Сітка рабиця". Тільки це державний кордон, перша лінія української державної оборони. Я цей проєкт почав і я вважаю, що держава повинна його завершити", - наголосив Арсеній Яценюк.

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Яценюк нагадав, що проросійські медіа ще з 2014 року почали дискредитувати проєкт "Стіна". Експрем’єр зазначив, що відразу після розробки фахівцями проєкту облаштування кордону він демонстрував, як виглядатиме проєкт.

"Його показали. І назвали його "Стіна". Де б я міг подумати, що мої політичні опоненти і вороги держави просто скажуть, що це має бути високий мур? Хто показував високий мур? А коли ізраїльтяни назвали свій проект Iron Dome, "залізний купол" – то що, над Ізраїлем купол зробили?" – сказав Яценюк.

Раніше Арсеній Яценюк заявив, що потрібно провести аудит виконання Мінських домовленостей і чітко заявити, що "Мінськ" у тій формі, в якій він написаний, не виконується Росією.

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