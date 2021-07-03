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Яценюк не бачить конкретного плану, як дійти до НАТО і ЄС

3 липня 2021 22:03

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

На думку лідера "Народного фронту", шлях до ЄС наразі дуже хаотичний

Шлях до Європейського Союзу наразі хаотичний і влада вдається до суперечливих кроків, які можуть бути хибно витлумачені. Таку думку висловив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на телеканалі "Еспресо".

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"Вони вже пробували і воду в Крим пускати, і вибори проводити на тимчасово окупованих територіях, і призначили в ТГК колишнього прем’єра, який розповідав, що ледь не союзну державу треба робити. Але коли вони побачили, що народ України сказав: "Ні, так не буде", – вони зразу відступили", – підкреслив лідер "Народного фронту".

"Я не бачу розвороту в бік Росії, але бачу хаос. Тобто він (президент – ред.) не піде в бік Росії. Але шлях до Європейського Союзу сьогодні якось хаотичний", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що не бачить конкретних дій у цьому напрямку, немає плану, як дійти до НАТО і ЄС. Він вважає хибною практику спілкування із західними партнерами через публічні заяви.

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"Якщо ви хочете досягнути результату, і це дипломатична практика, треба сісти, поговорити і домовитися. Тому що вчиняти публічний тиск на партнера – це не по-партнерськи", - упевнений Яценюк.

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Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сайт "Сьогодні" з'ясував, про що говоритимуть глави держав і яких результатів переговорів може чекати наша країна.

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