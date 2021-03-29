Яценюк назвав головну помилку українських президентів стосовно Медведчука

Медведчук – ніхто, і єдиний актив, яким він торгує в Україні, – це Путін, вважає Яценюк

Українські президенти зробили помилку, що пускали у свій кабінет політика і бізнесмена Віктора Медведчука, чим підігравали його куму – президенту РФ Володимиру Путіну.

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Таку думку висловив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в интерв'ю liga.net.

За його словами, Путін спеціально не спілкувався з окремих питань з українськими президентами, а виключно через посередника – Медведчука. Так він формував для нього імідж мало не "генерал-губернатора".

"Медведчук – ніхто. Єдиний актив, яким він торгує в Україні, – це Путін. Чому путінський посередник ріс у дивідендах і впливі? Тому що Путін давав йому таку можливість", – сказав Яценюк.

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Він вважає, що українські президенти допускали системну помилку.

"Нічого було Медведчука в кабінет до себе пускати. Вони велися на комбінацію Путіна, додавали йому ваги", – підкреслив політик.

Відповідаючи на питання про можливі причини зміни курсу влади стосовно Медведчука, лідер "НФ" підкреслив: "Не пам'ятаю у Зеленського з перших днів президентства жорсткої реактивної позиції щодо Медведчука. Як і щодо Путіна. Але тепер це з'явилося".

"Ключова причина: вони зрозуміли, що Медведчук і його канали, а точніше – путінський васал і путінські канали в Україні, – є загрозою для їхньої влади. Але якщо їх персональна мотивація зійшлася з державними інтересами – окей", – дотиснув Яценюк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 20 лютого РНБО ввела санкції проти Медведчука, його дружини і ще деяких осіб і компаній. Це сталося в рамках розслідування про фінансування тероризму.

Відео: Сьогодні

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