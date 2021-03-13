Яценюк: Треба чесно говорити – "мінський формат" виконав свою функцію

"Мінськ" у тій формі, в якій він сьогодні написаний, не виконується конкретно Росією

Потрібно провести аудит виконання Мінських домовленостей і чітко заявити, що "Мінськ" у тій формі, в якій він написаний, не виконується Росією.

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Про це, як повідомляє прессслужба партії "Народний фронт", заявив її лідер, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у "Суботньому інтерв’ю" на Радіо Свобода.

"Мінський формат виконав свою функцію. Його функція була – це угода про припинення вогню. Треба чесно говорити", – сказав він.

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Необхідно чітко заявити про те, що "Мінськ" у тій формі, в якій він сьогодні написаний, не виконується конкретно Росією, переконаний Арсеній Яценюк.

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"Тут потрібно щось на кшталт аудиту Мінських домовленостей. Треба взяти постійних членів Ради безпеки ООН на свій бік. На весь світ показати: ось що зробила Україна, ось що не зробила Росія. Ось наше звернення до Росії, які ми пункти бачимо", – каже він.

Ключовим Арсеній Яценюк назвав безпековий компонент.

"Росія повинна забратися зі своїми військами з території України. Це номер один. Не дуріть нам голову формулами Штайнмаєра, якимись там громадськими організаціями із залученням "людєй из Донбасса". Це все російські ФСБ-шні пастки. Ви забираєтесь з території України – далі ми будемо вирішувати питання, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність", – каже політик.

Лідер "Народного фронту" також застеріг президента Зеленського від зустрічей з главами держав-учасниць Нормандського формату окремо, про що той оголошував раніше: "Це не вина Зеленського, що він не може зібрати Нормандський формат, Росія блокує формат. Та у нього є ідея зустрічатися окремо з главами держав-учасниць Нормандського формату, – цього не можна робити. Це взагалі російська пастка".

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"Росія хоче прямих контактів між Україною і РФ, щоб "прибрати" німців, французів і не допустити американців, – і поступово поглинути Україну", – наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, раніше Арсеній Яценюк запропонував ініціювати саміт союзників з "Групи семи" для створення нового формату переговорів з Росією.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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