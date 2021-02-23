Яценюк: Кремлю потрібні не Донецьк і Луганськ, а вся Україна як "сіра зона"

Україна разом із Заходом повинна провести аудит виконання Мінських домовленостей і заявити про нову платформу з відновлення територіальної цілісності України. До нового формату мають бути залучені Сполучені Штати.

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Про це лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив виданню "Факти".

Він вважає, що Мінський процес не буде мати результативного закінчення, і ці домовленості свою функцію виконали.

"Фінальна крапка тут могла би бути тільки одна — яку намалювали собі росіяни: у нас зміниться одна, друга, третя влада, зміниться ситуація на Заході, і цей процес вони завершать так, як їм вигідно. Так планували собі у Кремлі. Росіяни пробували продавати на Заході тезу про "громадянську війну на Донбасі" — не вдалося. Весь світ знає, що це російська агресія проти України. Завдання Кремля — через Мінські домовленості перетворити всю Україну на "ДНР" і "ЛНР". Ці домовленості свою функцію виконали", – заявив Яценюк.

Він зазначив, що не знає жодного процесу за участі Росії, який привів би до відновлення територіальної цілісності держав на базі домовленостей, аналогічних Мінським: "Можна подивитись на сусідню Молдову. Так званий меморандум Козака 2003 року передбачав федералізацію країни, а Молдова зобов’язувалась надати Росії право на розміщення російських військ у Придністров’ї впродовж 20 років".

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"Усі — і наші західні друзі, і українська влада — бояться заявити чесно, що з цих домовленостей нічого не буде. Чому бояться? Тому що, начебто, до "Мінська" прив’язано стільки… Що якщо відмовитись від нього, зруйнується вся концепція підтримки України. Я вважаю це абсурдом. Ще раз кажу: "Мінськ" свою функцію виконав, і зараз треба робити сміливі кроки і приймати сміливі рішення", – підкреслив лідер "Народного фронту".

Він переконаний, що Україна разом із західними партнерами повинна провести аудит виконання Мінських домовленостей і оприлюднити його. "Не треба бути мудрецем, щоб побачити: Мінські домовленості Росією не виконувались і виконуватись не будуть", – зазначив Яценюк.

"Далі Україна разом з Заходом повинна заявити про нову платформу і нову ініціативу з відновлення територіальної цілісності України. Треба залучати Сполучені Штати як підписантів Будапештського меморандуму, тут навіть немає дискусії", – наголосив він.

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Яценюк нагадав, що навесні 2014 року, коли він був прем’єр-міністром, "у нас же був не Мінський формат, а Женевський. А цей формат, я нагадаю, — США, ЄС, ми і росіяни. Тоді на переговорах у Женеві Джон Керрі представляв Америку як державний секретар. Тобто принаймні треба змінювати перелік учасників, і точно туди необхідно долучати американців".

Він переконаний, що в рамках нового формату разом із західними партнерами треба "фактично виставляти Росії нову угоду про відновлення територіальної цілісності України".

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Яценюк зазначив, що дуже хоче аби Україна повернула контроль над державним кордоном. "Але Кремль не цікавлять окремо ані Донецьк, ані Луганськ. Йому потрібно тримати всю Україну як сіру зону, не давати можливості нам рухатись на Захід, вступити до НАТО і взагалі стати успішною країною", – додав він.

"Вони ж перетворили Донецьк і Луганськ на пекло. Вони взяли в заручники наших людей, їх одурманили. Росія взагалі їх використовує як живий щит у своїх зовнішньополітичних інтересах. Мені наших дончан і луганчан дуже шкода. За ці сім років їм настільки "промили" мозок, що треба буде з десяток років на те, щоб вони почули правду", – зазначив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, раніше Яценюк заявив, що США повинні стати частиною переговорів з відновлення територіальної цілісності України.

Також нагадаємо, що Яценюк заявив: Росія ніколи не виграє протистояння з США.

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