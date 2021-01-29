Яценюк: Кожен день без вакцини – це втрачені життя українців

Йде до того, що українці будуть вакцинуватися одними з останніх, говорить політик

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розкритикував дії влади, що Україна досі не отримала вакцинувід коронавірусу.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, сьогодні українці самі борються за своє виживання під час епідемії.

"Геніальне" керівництво України довело ситуацію до того, що українці будуть вакцинуватися одними з останніх. І це країна в центрі Європи з такими амбіційними планами від влади. Злочинна бездіяльність і неповага до власного народу" , – зазначає Яценюк.

Політик вважає, що кожен день без вакцини – це втрачені людські життя.

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Відзначимо, що сьогодні Верховна Рада прибрала останню перешкоду для поставки в Україну вакцин від коронавірусу. Депутати дозволили реєстрацію препаратів, які ще не до кінця досліджені. Це дозволить почати екстрену вакцинацію населення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, а решта, найімовірніше вже в другому півріччі цього року, зможе зробити щеплення за гроші. Стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19.

Відео: Сьогодні

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