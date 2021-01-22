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Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова

22 січня, 11:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Новий американський президент не вирішить всі проблеми України, але і в стороні не залишиться

Президент США Джо Байдендобре обізнаний про російську агресію і готовий допомагати Україні. Але щоб отримати підтримку союзників Україна повинна продемонструвати, що і сама готова за себе боротися.

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Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

Новий американський президент у своїй інавгураційній промові пообіцяв, що США відновлять світове лідерство. При цьому Яценюк зазначив, що адміністрація Трампа була більш ізольована і у неї не було чіткої політики стосовно України.

За його словами, навіть незважаючи на військову і фінансову допомогу під час президентства Трампа, Україна все одно була далеко не на порядку денному американської адміністрації.

"А ті ситуації, які виникали, були пов’язані не з двостороннім порядком денним українсько-американських відносин, а, на жаль, Україну в тому числі втягували в ситуацію щодо імпічменту", – сказав політик.

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А ось від Байдена Україні варто очікувати більшої допомоги, оскільки "він знає, що таке Росія і як Україна страждає від російської військової агресії".

"Для мене історична, монументальна особистість президента Байдена – це і шанс для нашої держави. Якщо хтось думає, що Байден вирішить всі проблеми України, – ні. Україна повинна вирішувати свої проблеми самостійно. Але чи допоможе нова американська адміністрація Україні у вирішенні її проблем? Так. Тільки Україна повинна продемонструвати, що вона готова сама за себе боротися. І тоді наші союзники будуть боротися разом з нами за наше майбутнє", – підкреслив Яценюк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Яценюк вже радив президенту Володимиру Зеленському вибудувати відносини з Байденом. І дуже важливо добре підготуватися до візиту в США.

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Росія США Арсеній Яценюк Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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