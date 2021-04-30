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"Я витримаю": Степанов емоційно відреагував на "мрію" депутатів його звільнити

30 квітня, 01:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Уже вкотре народні депутати намагалися зібрати потрібну кількість підписів за відставку міністра охорони здоров'я, і через рік – їм таки вдалося

Народні депутати протягом останнього року намагалися зібрати підписи, вимагаючи відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Про це він заявив в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".

За його словами, все це супроводжується загальними словами – провал тестування і з COVID-19, неправильний карантин і не такі вакцини від коронавірусу.

"Мене вже рік випробовують – що буде з моєю нервовою системою. З моєю нервовою системою все гаразд. Нарешті "велика перемога" – зібрали 150 підписів (народні депутати – Ред.). Так у нас відбувається в країні. Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною", – сказав він.

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Водночас Степанов вважає, що за рік пандемії коронавірусу він зробив багато. Наприклад, здатність медичної системи робити ПЛР-тестування збільшена в 400 разів на рік.

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"Я витримаю, тому що я точно знаю, що точно знаю, що в цій країні можна побудувати нормальну медицину, яка буде дійсно допомагати, і в людей не буде страху захворіти", – сказав міністр.

Нагадаємо, у Верховній Раді зібрали голоси для позачергового засідання, на якому хочуть розглянути питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак статися це може не раніше 18 травня.

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