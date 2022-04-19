"Я тут мало не помер": Саакашвілі написав із в'язниці

Саакашвілі також зазначив, що хвилюється через загальну ситуацію, але віра у перемогу дає сили, щоб триматися

Саакашвілі повідомив про своє самопочуття / Фото: Колаж: Сьогодні

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі написав із в'язниці у Тбілісі. Він розповів, що нещодавно мало не помер.

Лист Саакашвілі опублікувала прессекретар Михайла Саакашвілі Дарина Чиж у Facebook.

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"Моя улюблена Даринка. Вибач, якщо я тебе чимось образив. Дуже хвилююсь за твою та загальну ситуацію. Я тут мало не помер нещодавно, але віра в перемогу дозволяє жити і дає сили протриматися. І ти тримайся! І пиши мені", – написав Саакашвілі.

Прес-секретар зазначила, що так вони спілкуються із жовтня.

"Так ми спілкуємося з жовтня... Шеф, ви ніколи не зможете мене образити. Я вас знаю! Так, зараз ви повинні були бути тут! Решту... писала і напишу в приватні. Грузія, нам зараз дуже потрібно відчути ваше плече!" – написала Дарина.

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Справа проти Саакашвілі