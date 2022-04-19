"Я тут мало не помер": Саакашвілі написав із в'язниці

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі написав із в'язниці у Тбілісі. Він розповів, що нещодавно мало не помер.
Лист Саакашвілі опублікувала прессекретар Михайла Саакашвілі Дарина Чиж у Facebook.
"Моя улюблена Даринка. Вибач, якщо я тебе чимось образив. Дуже хвилююсь за твою та загальну ситуацію. Я тут мало не помер нещодавно, але віра в перемогу дозволяє жити і дає сили протриматися. І ти тримайся! І пиши мені", – написав Саакашвілі.
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Прес-секретар зазначила, що так вони спілкуються із жовтня.
"Так ми спілкуємося з жовтня... Шеф, ви ніколи не зможете мене образити. Я вас знаю! Так, зараз ви повинні були бути тут! Решту... писала і напишу в приватні. Грузія, нам зараз дуже потрібно відчути ваше плече!" – написала Дарина.
Справа проти Саакашвілі
- Михайло Саакашвілі опинився за ґратами після того, як таємно повернувся до Грузії з України напередодні муніципальних виборів, у яких брала участь його партія Єдиний національний рух.
- 1 жовтня Саакашвілі, який потрапив до Грузії в обхід митних постів, був затриманий.
- Він оголосив голодовку і вже за кілька тижнів схуд на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодовку. 6 грудня особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявив, що лікарі у Руставській в'язниці прописали його пацієнту високі дози психотропних препаратів, у яких не було потреби.
- 8 грудня стало відомо, що через погане самопочуття Саакашвілі не зміг бути присутнім на на черговому засіданні суду.