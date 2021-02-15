Русский
$ 27,84
33,68
  1. Політика

"Я вільна людина": Гримчаку зняли електронний браслет

15 лютого, 16:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишній чиновник розповів, за яких умов йому можуть змінити запобіжний захід

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак тепер без браслета і повністю вільний – 14 лютого закінчився строк запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Реклама

"Маю задоволення повідомити вам, що всі арешти, обмеження пересування, зобов'язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", – написав він у Facebook.

При цьому він уточнив, за яких умов йому знову можуть надіти браслет або відправити за ґрати.

"Можуть мені змінити запобіжний захід. Це так. Але за умови відкриття нових обставин у справі або заарештувати у новій справі", – додав ексчиновник.

В тренді
Візит Зеленського в ОАЕ: Україна підписала угод на 3 млрд доларів

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року Національне антикорупційне бюро України та СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури затримали Юрія Гримчака і його помічника за вимагання хабаря в розмірі 1,1 млн доларів. Їх затримали під час отримання частини коштів у сумі 480 тис. доларів.

Реклама

У квітні минулого року було прийнято рішення, згідно з яким Гримчака перевели на нічний домашній арешт – йому дозволялося залишати будинок у період з 6:00 до 22:00, а також здав паспорти. А у травні обвинувальний акт стосовно Гримчака направили до суду.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

міра запобіжного заходу електронний браслет Юрий Грымчак

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Там МВФ обкакався": Милованов несподівано прокоментував переговори про транш УкраїніВлада
Візит Зеленського в ОАЕ: Україна підписала угод на 3 млрд доларів
Візит Зеленського в ОАЕ: Україна підписала угод на 3 млрд доларівВлада
"Готуємо документи": Данілов підняв завісу над закритим засіданням РНБОВлада
"Донбас ми не кинемо": у Кремлі пояснили, що Путін мав на увазіВлада
Українці зможуть користуватися вітчизняними водійськими правами в ОАЕ – Аваков
Українці зможуть користуватися вітчизняними водійськими правами в ОАЕ – АваковУкраїна
Україну незвично представлять в Дубаї: Зеленський відвідав виставку (фото)
Україну незвично представлять в Дубаї: Зеленський відвідав виставку (фото)Влада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти