"Я вільна людина": Гримчаку зняли електронний браслет

Колишній чиновник розповів, за яких умов йому можуть змінити запобіжний захід

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак тепер без браслета і повністю вільний – 14 лютого закінчився строк запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

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"Маю задоволення повідомити вам, що всі арешти, обмеження пересування, зобов'язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", – написав він у Facebook.

При цьому він уточнив, за яких умов йому знову можуть надіти браслет або відправити за ґрати.

"Можуть мені змінити запобіжний захід. Це так. Але за умови відкриття нових обставин у справі або заарештувати у новій справі", – додав ексчиновник.

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Нагадаємо, 14 серпня 2019 року Національне антикорупційне бюро України та СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури затримали Юрія Гримчака і його помічника за вимагання хабаря в розмірі 1,1 млн доларів. Їх затримали під час отримання частини коштів у сумі 480 тис. доларів.

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У квітні минулого року було прийнято рішення, згідно з яким Гримчака перевели на нічний домашній арешт – йому дозволялося залишати будинок у період з 6:00 до 22:00, а також здав паспорти. А у травні обвинувальний акт стосовно Гримчака направили до суду.

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