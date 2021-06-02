"Я прийду по вас": Кива на морі вибухнув погрозами (відео)

Нардеп тепер у теплих краях святкує день народження, але не забув подякувати своїм ворогам, а потім натякнув їм на серйозні проблеми

Народний депутат Ілля Кива нагадав своїм ворогам, що не забув їх, і пообіцяв, що прийде по них. Відеозвернення він опублікував у Facebook.

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Нардеп зазначив, що у нього сьогодні день народження, яке він святкує, судячи з відео, у теплий краях. Йому виповнилося 44 роки. І в цей день він вирішив спочатку подякувати своїм ворогам.

"Я хочу подякувати своїм ворогам. Тим, які присутні у моєму житті кожен день і збільшуються у геометричній прогресії. Свого часу ви змусили мене відродитися, зібратися і перетворитися на дисципліновану, послідовну, дієву і сильну людину", – сказав Кива.

Також він підкреслив, що не забув цих людей, і натякнув, що у них можуть бути проблеми.

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"Я пам'ятаю кожного... Всіх тих, хто колись знайшов час для мене. Тепер я можу вам пообіцяти: рано чи пізно я прийду по вас, і будьте готові до нашої зустрічі так, як я готовий до неї сьогодні. Тому що по-іншому це буде просто нудно. Ще раз спасибі вам – ви зробили мене тим, хто я є. Без вас моє життя було б сірим, нудним і нецікавим. Я йду по вас" – підсумував Кива.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Кива назвав мера Києва Віталія Кличка сутенером і наркоторговцем.

Крім того, Кива обматюкав радника Авакова, який засумнівався у скандальній дисертації нардепа.