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"Я підтримую Байдена": Шмигаль щодо заяви про "вбивцю Путіна"

22 березня, 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава уряду пояснив, чому Байден мав рацію щодо Путіна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав висловлення президента США Джо Байдена про "вбивцю Путіна", особливо після того, як Росія вбила понад 10 тисяч людей на Донбасі.

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Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, текст якого опубліковано на сайті Кабміну.

За його словами, зараз у світі непроста геополітична ситуація, плюс коронакриза посилюється, і це все накладає емоційний відбиток.

"Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, в результаті якої загинули більше 10 000 людей, я можу тільки сказати: я підтримую такі формулювання Джо Байдена", – сказав Шмигаль.

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На питання журналіста, чи не здивувало українського прем'єра, що такі слова були вимовлені на адресу іншого державного лідера, він відповів: "Ні".

"Згадайте візитвисокого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля в Москву. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад, країн "Великої сімки", до Росії", – додав глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", "вбивця Путін" не знайшов нічого кращого, ніж відповісти Байдену дитячим жартом: "Хто як обзивається, той так і називається".

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Володимир Путін Джо Байден Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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