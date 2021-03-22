"Я підтримую Байдена": Шмигаль щодо заяви про "вбивцю Путіна"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав висловлення президента США Джо Байдена про "вбивцю Путіна", особливо після того, як Росія вбила понад 10 тисяч людей на Донбасі.

Реклама

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, текст якого опубліковано на сайті Кабміну.

За його словами, зараз у світі непроста геополітична ситуація, плюс коронакриза посилюється, і це все накладає емоційний відбиток.

"Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, в результаті якої загинули більше 10 000 людей, я можу тільки сказати: я підтримую такі формулювання Джо Байдена", – сказав Шмигаль.

Читайте також: Аваков: Для нас немає питання – чи вбивця Путін

Реклама

На питання журналіста, чи не здивувало українського прем'єра, що такі слова були вимовлені на адресу іншого державного лідера, він відповів: "Ні".

"Згадайте візитвисокого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля в Москву. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад, країн "Великої сімки", до Росії", – додав глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", "вбивця Путін" не знайшов нічого кращого, ніж відповісти Байдену дитячим жартом: "Хто як обзивається, той так і називається".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама