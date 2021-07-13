Русский
$ 27,29
32,35
  1. Влада

Взялися за соратника Медведчука – майно Козака заарештовано

13 липня 2021 17:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нардеп Козак підозрюється у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму

Печерський районний суд Києва дозволив заарештувати майно підозрюваного у держзраді народного депутата Тараса Козака.

Реклама

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", – повідомили у пресслужбі.

Не пропусти!
В тренді
"Той, хто нюхає, не зрозуміє того, хто курить": Третьякова і Шуфрич посперечалися через коноплю
Нестор Шуфрич і Галина Третьякова під Радою. Колаж "Сьогодні"

Як відомо, соратник Медведчука Тарас Козак підозрюється у скоєнні державної зради, замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Також стосовно нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

Раніше Медведчук розповідав, що Козак знаходиться на лікуванні в Білорусі. СБУ оголосила його в розшук, а суд дав дозвіл спецслужбі заарештувати втікача. Читайте детальніше, куди і на чиєму літаку сховався від суду соратник Медведчука Козак. Виявилося, що українському депутату давав літак один білоруський олігарх, наближений до Лукашенка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із Зеленським
Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із ЗеленськимВлада
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником Меркель
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником МеркельВлада
"Росія була пограбована". Путін назвав Україну "дітищем СРСР"Влада
"Не по-братськи так чинити": Зеленський відреагував на статтю ПутінаВлада
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги Мендель
Чому Порошенко більше не стане президентом: новий фрагмент книги МендельВлада
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питання
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питанняВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти