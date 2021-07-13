Взялися за соратника Медведчука – майно Козака заарештовано

Нардеп Козак підозрюється у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму

Печерський районний суд Києва дозволив заарештувати майно підозрюваного у держзраді народного депутата Тараса Козака.

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Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", – повідомили у пресслужбі.

Як відомо, соратник Медведчука Тарас Козак підозрюється у скоєнні державної зради, замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Також стосовно нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

Раніше Медведчук розповідав, що Козак знаходиться на лікуванні в Білорусі. СБУ оголосила його в розшук, а суд дав дозвіл спецслужбі заарештувати втікача. Читайте детальніше, куди і на чиєму літаку сховався від суду соратник Медведчука Козак. Виявилося, що українському депутату давав літак один білоруський олігарх, наближений до Лукашенка.