Викликали навіть двох міністрів: "Слуга народу" збирається на важливе засідання

Корнієнко каже, що "слуги народу" не мають чіткої позиції щодо законопроєкту про легалізацію конопель у медичних цілях

У "слуг народу" намічається важлива дискусія. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Сьогодні ввечері фракція "Слуга народу" збереться на засідання, на якому обговорить ряд важливих законопроектів, у тому числі і податковий №5600 про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Для цього запросили міністрів економіки і фінансів. Про це повідомляє пресслужба політсили.

За словами голови фракції Давида Арахамії, представники Кабміну повинні роз'яснити членам фракції всі новації, передбачені цим законопроєктом, перед голосуванням "слуг" у сесійній залі.

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"Ми викликали на фракцію першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже і серед депутатів як представників суспільства", – сказав він.

Також на фракції планують обговорити такі законопроєкти:

про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава (№5593-д);

про легалізацію медичного канабісу (№5596);

(№5596); щодо оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№4278);

про стимулювання розвитку галузі електротранспорту в Україні (№3476 і №3477);

ряд екозаконопроєктів, а також обговорять проблематику телеіндустрії з представниками галузі.

"Попри останній пленарний тиждень влітку, на порядку денному буде багато важливих ініціатив зі списку домашнього завдання. "Слуга Народу" налаштована виконати його повністю. Тому крім чергових засідань відбудуться і позачергові. Крім того, у парламентській залі розглядатимуть деякі ініціативи, щодо яких немає єдиної позиції у членів фракції. Наприклад, щодо медичного канабісу. Тому ми повинні їх обговорити, щоб вийти на спільне бачення перед голосуванням", – зазначив глава партії Олександр Корнієнко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на 13 липня президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради - розглядатися будуть лише п'ять питань.

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