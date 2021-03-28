Вичікує, щоб знайти слабке місце: Кулеба розповів про стратегію Путіна на Донбасі

Попри грандіозні дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини для досягнення миру на Донбасі, сталого вирішення так і не було досягнуто, тому що президент РФ Володимир Путін вибрав стратегію стороннього спостерігача.

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Про це йде мова у колонці глави МЗС України Дмитра Кулеби для французького видання Le Figaro.

Міністр розповів, що за вісім місяців з моменту запровадження посиленого режиму припинення вогню (з 27 липня 2020 року) і до кінця лютого було вбито 18 українських військовослужбовців і 56 поранено. А нинішнє зростання кількості обстрілів демонструє, що посилений режим припинення вогню майже зруйнований.

Кулеба нагадав, що саміті Нормандської четвірки в грудні 2019 року в Парижі президент Франції Еммануель Макрон назвав цю війну "відкритою раною в центрі Європейського континенту" і підкреслив, що стабільність та відновлення архітектури безпеки в Європі можливі лише за умови завершення війни на Донбасі.

"Це правда, і французький президент має достатньо лідерських якостей та політичної ваги, аби дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у нормандському форматі та спробувати врешті знайти шлях до справедливого і тривкого миру. Нині слушний час для того, щоб поновити ці зусилля", – пише український дипломат.

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На його думку, зрозуміло, як ця війна має завершитися. Справжнє питання – коли це відбудеться. Волі української сторони не бракує, достатньо її і у наших французьких та німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російської сторони є явне небажання діяти.

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Кулеба підкреслив, що план дій давно сформульовано: припинення бойових дій, розведення сил, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, відновлення контролю України над кордоном і відновлення територіальної цілісності України. Це відкриє шлях до місцевих виборів згідно з українським законодавством та стандартами ОБСЄ, аби громадяни України могли вільно обирати своїх законних представників. Однак роки надзусиль не змусили Росію рухатися у конструктивному напрямку, каже він.

Замість того, щоб покласти край жахливій війні на Донбасі, Путін продовжує дотримуватися стратегії "почекаємо і подивимося". Його розрахунок цілком очевидний: чекати, доки не з’явиться новий президент Франції, новий президент України, новий канцлер Німеччини чи новий президент США, наголошує український дипломат.

"Він просто вичікує, аби знайти слабке місце і вирішити конфлікт мовою ультиматумів, а не компромісів. Водночас, попередні сім років засвідчили: ця стратегія безуспішна. За цей час обрано нового президента Франції, нового президента України, двох нових американських президентів, і після завершення мандату Ангели Меркель, Володимир Путін залишиться останнім засновником Нормандського формату. А ситуація досі у глухому куті, шкодить Україні та Європі, і не несе нічого доброго самій Росії", – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, 26 березня, після загибелі чотирьох українських військових під Горлівкою, президент Володимир Зеленський заявив, що переговорить з усіма лідерами "нормандської четвірки" для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

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Того ж дня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів термінові консультації з політичними радниками лідерів держав – учасників "нормандського" формату.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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