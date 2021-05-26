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"Вислухаю навіть гидоту": Лукашенко запросив Байдена і Путіна до Мінська

26 травня, 15:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Лукашенко сумнівається, що Байден знає, де розміщена Білорусь, і тим більше не контролює ситуацію

Лукашенко пропонує Путіну і Байдену зібратися разом. Колаж "Сьогодні"

Лукашенко пропонує Путіну і Байдену зібратися разом. Колаж "Сьогодні"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував американському лідерові Джо Байдену і російському президенту Володимиру Путіну зустрітися в Мінську, де вони могли б обговорити ситуацію в Білорусі.

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Про це повідомляє БЕЛТА.

Він порадив для початку ознайомити Байдена із ситуацією навколо Білорусі, оскільки засумнівався, що він у курсі справ.

"Добре, нехай поговорять про Білорусь. Ось ми з Путіним у п'ятницю будемо Америку обговорювати. Я тільки не знаю, про що Байден (адже Путін в темі) буде говорити щодо Білорусі. Я за нього переживаю у тому плані, щоб йому хоч карту дали, і він подивився, де ця Білорусь розміщена. Адже вони абсолютно не контролюють ситуацію, що склалася", – сказав Лукашенко.

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Білоруський диктатор вважає, що раз Путін і Байден хочуть обговорювати білоруське питання, то краще за все їм зустрітися в Мінську.

"Публічно хочу запросити: якщо вони хочуть обговорити проблеми Білорусі, нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми. Вислухаю навіть всю гидоту, яку Дженніфер Псакі (прессекретарка Білого дому. – Ред.) йому напише для того, щоб він мені сказав. Буде відверта розмова. А сидіти у Швейцарії і вчити Путіна проблем Білорусі – це смішно", – сказав Лукашенко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

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