"Виграють від цього всі": у Зеленського анонсували масштабне будівництво

Центральна і місцева влади у цьому році повинні перейти на новий рівень інфраструктурних проектів

Цілий ряд проектів у 2021 році продовжить розпочате роком раніше тісну співпрацю державної влади і регіонів з розвитку інфраструктури України в рамках програми "Велике будівництво". Про це сказав під час засідання Ради розвитку громад і територій заступник голови Офісу президента України, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Реклама

За його словами, центральна та місцева влади в цьому році повинні перейти на новий рівень інфраструктурних проектів, а це значить оновити мінімум 4,5 тис. км доріг державного значення.

"Це наша з вами мета на цей рік. 2000 км доріг місцевого значення – саме тих, якими їздить більшість населення, які не проживають у великих обласних центрах. Побудуємо з вами нові і реконструюємо існуючі школи, садки, спортивні об'єкти", – заявив Тимошенко, звертаючись до представників місцевого самоврядування.

Він також розповів про нові амбітні проекти, які допоможуть удосконалити інфраструктуру українських регіонів. Йдеться про програму "Велика реставрація", а також про розвиток регіональних аеропортів. За словами Тимошенко, вже в цьому році починається оновлення злітних смуг у Житомирі, Рівному, Чернівцях, Полтаві, Кривому Розі.

Особливу увагу буде приділено розвитку медичної інфраструктури: в 2021 році почнеться будівництво величезного медичного містечка в Краматорську, а також буде завершена постачання медичного обладнання і реконструкція 200 прийомних відділень у лікарнях по всій Україні.

Реклама

Читайте також: На Донбасі побудують новий аеропорт для цивільних рейсів – Зеленський

"Найголовніше – це те, що в переважній більшості ми працюємо з вами разом. І коли у нас з вами все виходить, виграють від цього всі: центральна влада, місцева влада, а головне і найдорожче – виграють українці в кожному куточку нашої країни", – зауважив заступник голови ОПУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", "Укравтодор" у 2021 році планує оновити 20% основної мережі доріг і шукає джерела фінансування, які дозволять виконувати проекти без додаткового навантаження на держбюджет. Стало відомо, де знайдуть гроші на проекти "Великого будівництва".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама