Вибори мера Харкова: ЗМІ дізналися, кого підтримає "Слуга народу"

Депутати не стали призначати вибори на березень і цей сценарій влаштував усіх – і кандидатів, і президентську партію

Президентська команда "Слуга народу" поки не має свого кандидата на вибори мера Харкова, і глава держави Володимир Зеленський від цього не в захваті, але негласно зробить ставку на нинішнього в.о. харківського голови Ігоря Терехова.

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Про це розповіло РБК-Україна інформоване джерело в оточенні президента України.

Депутати не стали призначати вибори на березень, і вони пройдуть аж восени. Цей сценарій влаштував усі зацікавлені сторони: як учасників гонки, яким було потрібно більше часу на розкачку, так і "Слугу народу", у якої на той час не було готового кандидата, хоча з тих пір він і не з'явився.

"Поки неясно, кого висувати навіть в якості статиста і чи є сенс його висувати. Кілька депутатів вже говорили, що готові йти. Ну наберуть вони п'ять відсотків. Можливо, ми проведемо опитування і скажемо, що наш електорат висловився на підтримку чесних виборів. Але негласно це буде ставка на Терехова. Президент не в захваті від цієї ситуації, він вважає, що це недопрацювання партії", – сказав виданню інформований співрозмовник в оточенні Зеленського.

Як повідомляли новини "Сьогодні", виконувач обов'язків харківського міського голови Ігор Терехов нещодавно говорив, що харків'яни повинні вибрати мера якомога швидше. За його словами, керівництво міста готове співпрацювати з тими політичними силами, для яких пріоритетом є покращення умов життя у Харкові, а не гра в політику.