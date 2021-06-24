Русский
$ 27,27
32,6
  1. Влада

Вибори мера Харкова: ЗМІ дізналися, кого підтримає "Слуга народу"

24 червня 2021 10:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати не стали призначати вибори на березень і цей сценарій влаштував усіх – і кандидатів, і президентську партію

Президентська команда "Слуга народу" поки не має свого кандидата на вибори мера Харкова, і глава держави Володимир Зеленський від цього не в захваті, але негласно зробить ставку на нинішнього в.о. харківського голови Ігоря Терехова.

Реклама

Про це розповіло РБК-Україна інформоване джерело в оточенні президента України.

Депутати не стали призначати вибори на березень, і вони пройдуть аж восени. Цей сценарій влаштував усі зацікавлені сторони: як учасників гонки, яким було потрібно більше часу на розкачку, так і "Слугу народу", у якої на той час не було готового кандидата, хоча з тих пір він і не з'явився.

Не пропусти!
Швеція – воїни, які жертвують собою: тренер "Трьох корон" радий отримати відпочинок перед Україною
Янне Андерссон зі своєю командою

"Поки неясно, кого висувати навіть в якості статиста і чи є сенс його висувати. Кілька депутатів вже говорили, що готові йти. Ну наберуть вони п'ять відсотків. Можливо, ми проведемо опитування і скажемо, що наш електорат висловився на підтримку чесних виборів. Але негласно це буде ставка на Терехова. Президент не в захваті від цієї ситуації, він вважає, що це недопрацювання партії", – сказав виданню інформований співрозмовник в оточенні Зеленського.

Як повідомляли новини "Сьогодні", виконувач обов'язків харківського міського голови Ігор Терехов нещодавно говорив, що харків'яни повинні вибрати мера якомога швидше. За його словами, керівництво міста готове співпрацювати з тими політичними силами, для яких пріоритетом є покращення умов життя у Харкові, а не гра в політику.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхати
У ПАРЄ Росію поставили в незручне становище: чому вона відмовилася їхатиВлада
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада
"Слуга народу" Тищенко затримав виліт літака, поки записував "відосік" (відео)Влада
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВС
Аваков іде? Геращенко відповів на чутки про відставку глави МВСВлада
Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті Путіна
Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті ПутінаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти