Вибори мера Харкова: нардепи запропонували нову дату голосування

У Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення виборів міського голови Харкова. Їх пропонують провести 31 жовтня 2021 року.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.
"Зареєстрували від комітету державної влади та місцевого самоврядування проєкт постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови на 31.10.2021 року", – зазначив нардеп.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на більш ранній строк призначити голосування не вийде через "чехарду з документами" після смерті обраного восени мером Геннадія Кернеса.
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