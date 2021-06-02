Вибирає навіть спідню білизну. Шуфрича спіймали за листуванням з особистим стилістом

Нардеп у Раді вибирав собі наряд із запропонованого домашнім адміністратором

У народного депутата України Нестора Шуфрича є особистий адміністратор, який підбирає йому одяг. Про це дізналися журналісти, побачивши як обранець у Раді з ним переписується.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Картковий офіс".

Нардеп позначив свого працівника як "Дом адмін", ймовірно – домашній адміністратор. У чаті в соцмережі той надсилав фото різного одягу, а Шуфрич відповідав, одягне він це чи ні.

Зазначимо, що стиліст пропонував на вибір не тільки верхній одяг, а й спідню білизну.

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"Наприклад, сьогодні ввечері Шуфрич буде хизуватися у коротких трусах, які йому дбайливо підібрала спеціально навчена людина", – написали в Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше депутат від "Слуги народу" потрапив у скандал через паркування дружини під Радою.

Крім того, у місті Ізюм Харківської області місцевий депутат Денис Штейман влаштував балаган на сесії міськради.