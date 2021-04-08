"Ви лякаєте людей": Гройсман звернувся до українських політиків щодо вакцинації

Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман закликав всіх українських політиків, незалежно від політичних поглядів, об'єднатися навколо ідеї вакцинації українців проти COVID-19і відкинути всі спроби або плани по дискредитації вакцинації, як такої.

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Про це політик заявив у своєму зверненні в соцмережах.

Він зазначив, що поки не існує іншого шансу зберегти життя і здоров'я, ніж щеплення. За його словами, хвороба не вибирає ні за віком, ні за статтю – вмирають і молоді, і літні люди.

"Ми пам’ятаємо, як кілька місяців тому один з політиків дозволив собі в прямому ефірі назвати вакцину непристойним словом. І що відбулося? Яка почалася антивакцинальна кампанія! Це означає одне: люди залишаються без захисту. Ця безвідповідальна риторика українських політиків не повинна більше повторюватися. Коли українські політики свідомо чи несвідомо дискредитують ідею вакцинації, вони роблять великий злочин проти людей. Ви їх лякаєте, люди починають вагатися – щеплюватися чи ні, а значить залишаються без захисту. Весь світ визнав, що єдиний механізм захисту – це вакцинування. Іншого немає. Закликаю політиків: давайте об’єднаємося і підтримаємо кампанію з вакцинації. Звертайтеся до ваших виборців із закликом до вакцинації. Давайте всі разом зупинимо цю пандемію і зупинимо ковід", – заявив Гройсман.

Він вважає, що підтримка вакцинації повинна супроводжуватися відкриттям широкого доступу до вакцини. Чинний уряд, упевнений політик, має робити не заяви про плани, а реально відкривати можливості всім бажаючим зробити щеплення.

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Вимогу до проведення позачергового засідання уряду, присвяченого питанням широкої вакцинації, Володимир Гройсман озвучив кілька днів тому, втім досі чиновники не змогли зібратися і, принаймні, почати напрацювання вкрай потрібних країні рішень.

"Тому я знову кажу: збирайтеся, приймайте рішення і дайте людям чіткий план, а не заяви про те, що ви плануєте до кінця року вакцинувати 70% українців. Рейтингові аналітичні агентства сьогодні говорять про те, що за перше півріччя в Україні буде вакциновано лише 3% громадян, а 97% будуть незахищені. І це на вашій совісті, це ваша відповідальність. Я наполягаю на скликанні позачергового, надзвичайного засідання уряду, де чітко буде затверджений план вакцинації по регіонах, по кількості і доступності вакцин, де ви знімете абсолютно штучні обмеження. Всіх українців, які мають бажання вакцинуватися, ви маєте забезпечити вакциною", – заявив колишній прем'єр.

Він підкреслив, що питання протидії ковіду сьогодні є першим і єдиним для всіх чиновників і політиків.

"За три дні, з моменту мого минулого звернення до Уряду, маємо понад тисячу смертей. Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю захворювань і смертності! Натомість я бачу сьогодні пріоритети, які висвітлює в інформаційному просторі прем’єр-міністр. Він займається розробкою стратегій, концепцій якості пального на заправках! Це важливо, але в мирний і спокійний час. Нічого зараз немає важливішого за здоров’я людей! Ви, (політики і урядовці), маєте чесно комунікувати із суспільством. Розповідати, що, коли і як буде відбуватись. Конкретно і якісно", – резюмував Гройсман.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", ще один колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про провал вакцинації в Україні.

Відео: Сьогодні

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