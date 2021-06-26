"Ви більше на моль схожі": Добкін грубо відповів "слузі народу" і запропонував їй "підрізати язик"

Нардеп сказала, що Добкін нібито намагався скликати сепаратистські з'їзди, на що той різко відреагував

Михайло Добкін / Фото: Сьогодні

Колишній народний депутат і кандидат в мери Харкова Михайло Добкін замість того, щоб відповісти на питання нардепа від партії "Слуга народу" Галини Янченко про приналежність Криму і російську агресію, назвав її "міллю", якій "в хорошому суспільстві язик треба було би підрізати".

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В ефірі "України 24" нардеп сказала, що Добкін нібито "намагався скликати сепаратистські з'їзди".

"Якби Добкін був упевнений, що Росія є агресором, і несе загрозу для національної територіальної цілісності України, він би свого часу не намагався скликати сепаратистські з'їзди, які на щастя, так і не відбулися у Харкові", – сказала Янченко.

Водночас Добкін сказав, що та "несе ахінею і брехню".

"Я про вашу фігуру говорити не буду, тому що її немає. Не в буквальному сенсі, а політичному. Ви поки, вибачте, більше на міль схожі, ніж на фігуру політичну. Що стосується сепаратистського з'їзду, я думаю, що в хорошому б суспільстві , вам би за такі слова язик підрізали. Тому що ви несете повну ахінею і брехню. Якщо у вас є фантазії на цей рахунок, ви спробуйте займатися самоосвітою. ви дуже смішно і безглуздо виглядаєте навіть на тлі не зовсім розумних ваших колег у Верховній Раді. Ви особлива якась", – заперечив Добкін.

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Нагадаємо, що недавно через події 2014 року розгорівся скандал між Добкіним і бізнесменом Павлом Фуксом.

Крім того, під час перепалки депутатом Ради Юлією Клименко в прямому ефірі Добкін змусив її зняти одяг "квітів Партії регіонів".