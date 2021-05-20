Зустріч Зеленського з Путіним відбудеться тільки за однієї умови – Кулеба

/ Фото: Сьогодні

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться за однієї умови – коли Київ буде впевнений, що на зустрічі можна буде проговорити ключові для України питання.

Реклама

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Радіо НВ".

Однак коли саме може відбутися зустріч, поки невідомо.

"Я не можу ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч (Зеленського і Путіна, – Ред.) відбудеться тоді, коли ми в Києві переконаємося, що на цій зустрічі зможемо проговорити питання, які для нас є ключовими", – заявив Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував зустріч президенту РФ Володимиру Путіну в будь-якому місці Донбасу, проте президент РФ запропонував зустріч в Москві, тому розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією для визначення місця і дати зустрічі.

Реклама

Також в Росії підтвердили, що переговори щодозустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського наразі ведуться.