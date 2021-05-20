Русский
$ 27,42
33,49
  1. Влада

Зустріч Зеленського з Путіним відбудеться тільки за однієї умови – Кулеба

20 травня, 18:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вже ведуться переговори стосовно зустрічі президента РФ і президента України

/ Фото: Сьогодні

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться за однієї умови – коли Київ буде впевнений, що на зустрічі можна буде проговорити ключові для України питання.

Реклама

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Радіо НВ".

Однак коли саме може відбутися зустріч, поки невідомо.

"Я не можу ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч (Зеленського і Путіна, – Ред.) відбудеться тоді, коли ми в Києві переконаємося, що на цій зустрічі зможемо проговорити питання, які для нас є ключовими", – заявив Кулеба.

В тренді
10 пріоритетів: що робитиме Любченко на посту міністра економіки
Олексій Любченко
В тренді
У Раді заявили, що влада масово колеться вакциною Pfizer, щоб подорожувати до ЄС
Вакцина Pfizer
В тренді
СБУ не знає про російське громадянство Аксьонова, а журналісти знайшли підтвердження

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував зустріч президенту РФ Володимиру Путіну в будь-якому місці Донбасу, проте президент РФ запропонував зустріч в Москві, тому розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією для визначення місця і дати зустрічі.

Реклама

Також в Росії підтвердили, що переговори щодозустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського наразі ведуться.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)Влада
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляціяВлада
"Я став його вироком": у Порошенка відповіли на гучну заяву Зеленського (оновлено)Влада
Пресконференція Зеленського: як це було
Пресконференція Зеленського: як це булоВлада
Кличко буде під жорстким контролем: у
Кличко буде під жорстким контролем: у "Слуги народу" в Києві новий лідерВлада
Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ: що про нього відомо
Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ: що про нього відомоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти