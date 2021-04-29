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Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі привідкрили завісу переговорів

29 квітня, 14:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Переговори між Офісом президента і адміністрацією Путіна киплять, але Кремль все одно продовжує скаржитися

У Кремлі продовжують заперечувати наявність конкретних пропозицій Києва щодо зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

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Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, Кремль і Банкова постійно на зв'язку, але поки без результатів.

"Просунутися не вдалося. Наш заступник керівника адміністрації (президента РФ), мій колега Дмитро Козак перебуває в постійному контакті з адміністрацією президента України. З Офісу президента України жодної конкретики не надходило", – повідомив Пєсков.

Також він знову нагадав, що Путін готовий обговорювати із Зеленським тільки двосторонні відносини, а не війну.

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"Як будуть далі формулюватися пропозиції, запрошення або готовність скористатися запрошенням з боку Києва, ми поки не знаємо, але президент (РФ) готовий сісти і поговорити щодо двосторонніх відносин", – підкреслив спікер Кремля.

Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".

А сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито Київ розглядає нові варіанти зустрічі президентів – у Відні або Єрусалимі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас

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