Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі привідкрили завісу переговорів

У Кремлі продовжують заперечувати наявність конкретних пропозицій Києва щодо зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.
Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, Кремль і Банкова постійно на зв'язку, але поки без результатів.
"Просунутися не вдалося. Наш заступник керівника адміністрації (президента РФ), мій колега Дмитро Козак перебуває в постійному контакті з адміністрацією президента України. З Офісу президента України жодної конкретики не надходило", – повідомив Пєсков.
Також він знову нагадав, що Путін готовий обговорювати із Зеленським тільки двосторонні відносини, а не війну.
"Як будуть далі формулюватися пропозиції, запрошення або готовність скористатися запрошенням з боку Києва, ми поки не знаємо, але президент (РФ) готовий сісти і поговорити щодо двосторонніх відносин", – підкреслив спікер Кремля.
Нагадаємо, спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але він відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".
А сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито Київ розглядає нові варіанти зустрічі президентів – у Відні або Єрусалимі.
Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас