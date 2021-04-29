Зустріч Зеленського і Путіна у Папи Римського? Що на це відповіли у Ватикані

Коли просять допомоги посприяти миру і примиренню, Святий престол ніколи не відступає, запевнив кардинал

Ватикан не проти допомогти у врегулюванні конфлікту між Україною і Росією і бути посередником в переговорах президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Про це сказав префект Конгрегації у справах Східних церков кардинал Леонардо Сандрі, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що вже існує Тристороння контактна група, яка працює над врегулювання конфлікту.

"Конгрегація (Конгрегація Східних церков – виконує функції дипломатичного відомства Ватикану. – Ред.) не знає про зустріч президентів України і Росії, але вірить, що посередництво Святого престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи. Водночас Папа Франциск міг би взяти участь у цьому (зустрічі Зеленського і Путіна. – Ред.), як він це вже робив, щоб допомогти примиренню в інших випадках. Папа може внести свій вклад. Коли просять допомоги сприяти миру і примиренню, Святий престол ніколи не відступає", – сказав Сандрі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ЗМІ дізналися, що Київ розглядає Відень і Єрусалим в якості можливих місць для зустрічі Зеленського з Путіним.

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Також ми розбиралися, про що говоритимуть Путін і Зеленський при зустрічі.