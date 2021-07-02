Зустріч з Путіним зривається? У Кремлі образилися на Зеленського

У Кремлі незадоволені різкими заявами президента України на адресу Росії і тепер натякають, що "все пропало"

Володимир Зеленский и Володимир Путін / Фото: Сьогодні

У Кремлі заявляють, що за фактом ніякої підготовки до зустрічі президентів України і Росії не ведеться, особливо процес зайшов у глухий кут після недавніх висловлювань з обох сторін. Так прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова українського лідера Володимира Зеленського.

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Як передає УНІАН, у Кремлі незадоволені різкими заявами президента України на адресу РФ, після чого він сказав, що все одно йде підготовка до його зустрічі з Путіним.

"Подібні заяви (Зеленського) ніяк, напевно, не вкладаються в процес підготовки зустрічі. І до слова сказати, якщо абстрагуватися від таких невдалих, з нашої точки зору, заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться", – сказав Пєсков.

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Спікер Кремля також, коментуючи слова Путіна про "один народ" України і РФ, відкинув можливість розміщення російського прапора на вільних українських територіях. Він цинічно збрехав про повагу Росією суверенітету України.

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"У нас немає бажання розміщувати прапор в Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно якось реагувати на подібні слова президента Зеленського. Тут мені важко якось проаналізувати, чому сказані ці слова. З іншого боку, може бути, вони якось видерті з контексту. Цього я теж не можу виключити. Звучить дивно", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський відповів на брехню Путіна про "один народ". За його словами, у двох країн є багато спільного – частина історії, сусідство і загальні трагедії, але точно не "один народ".