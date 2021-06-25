Зустріч з Путіним під загрозою: реакція Кремля на нові санкції Зеленського

Зеленський не просто завдав санкційного удару по Росії, але зробив це по найближчому оточенню Путіна

Пєсков незадоволений діями Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Введені президентом Володимиром Зеленським санкції проти російських компаній і олігархів можуть зірвати можливу зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і підписання нового контракту на транзит російського газу.

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Про це натякнув прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Він вважає, що у діях української влади багато незрозумілого.

"Вчора Україна відновила і оголосила нові санкції стосовно різних російських компаній, різних фізичних і юридичних осіб. Якщо розглядати ці кроки як підготовку підгрунтя для двосторонньої зустрічі (Путіна і Зеленського), то, звичайно, виникає багато питань. Якщо розглядати ці кроки як обрубування хвостів перед зустріччю, щоб жодним чином її не допустити, то можна зрозуміти кроки Києва, які мали місце вчора", – сказав Пєсков.

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Також він натякнув, що можуть бути проблеми з транзитом газу через санкції проти глави "Газпрому" Олексія Міллера.

"Україна зацікавлена в продовженні транзиту газу і оголошує санкції проти Олексія Міллера. А хто буде підписувати контракт? З ким вести переговори? Тому запитань більше ніж відповідей", – підкреслив спікер Кремля.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Зеленський зробив нову заяву про можливу зустріч з Путіним. За його словами, зараз м'яч на стороні Росії, а Київ чекає "пас".