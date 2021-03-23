Всього 80 доларів: Арахамія розкрив секрет свого відпочинку на Мальдівах

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, як йому вдалося так дешево – за 80 доларів на добу – відпочити на Мальдівах.

Реклама

Своїм секретом він поділився в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі Україна 24.

"Коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах", – розповів депутат.

За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури на Мальдіви з великими знижками. Він вибрав тур вартістю 80 доларів (2215 грн) з людини.

Читайте також: В Святошинском районе сгорел мужчина

Нардеп був на Мальдівах з дружиною і трьома дітьми.

"320 доларів (в день) коштувала моя вілла, в якій було три приставних ліжка, я з дружиною і троє дітей", – сказав він.

Реклама

Як доказ своїх слів він запропонував ведучій знайти для неї такий же бюджетний тур на Мальдіви.

"Якщо я ... знайду на тому ж сайті, де я замовляв, Вам знайду тур, все, що різниця вище 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу", – сказав парламентарій.

Він додав, що бачив на сайті пропозиції і по 60, і навіть по 40 доларів з людини.

Також Арахамія дав зрозуміти, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.

"Я айтішник ... Свого часу більше ста країн об'їхав", – сказав він.

Нагадаємо, фотографію з відпочинку нардепа недавно опублікував політолог Андрій Смолій. Знімок був зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives.

Реклама

/ Фото: Facebook

При цьому згідно з інформацією на сайті Booking, ціна за номер в п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн. – і то, по знижці. Без знижки – майже 20 тис. грн. У той же час люкс з басейном над водою обійдеться в 41 846 грн.

Як відомо, раніше на дорогому відпочинку засвітився депутат Микола Тищенко. Проживання в Rixos The Palm Dubai йому обійшлося в 1000 доларів за добу.

Відео: Telegram

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама