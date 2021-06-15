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"Вперше за 300 років". Зеленський подякував Швеції за Конституцію Орлика

15 червня 2021 19:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Глава держави знову зустрівся з головуючою ОБСЄ – обговорювали безпеку України, відновлення роботи ТКГ та інші питання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з чинною головуючою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде.

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Про це повідомили в Офісі президента.

Вони обговорили низку важливих для України питань:

  • ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів країни;
  • високий рівень військової загрози для України;
  • шляхи зміцнення безпеки в усьому Чорноморському регіоні.

Крім того, Зеленський підкреслив, що Тристороння контактна група має відновити повноцінну роботу, а також наголосив на важливості моніторингу СММ ОБСЄ тимчасово непідконтрольної частини російсько-українського кордону, в окупованому Криму та в Азово-Чорноморському регіоні.

Президент України вдруге за рік прийняв у Києві главу ОБСЄ
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Президент України вдруге за рік прийняв у Києві главу ОБСЄ / Фото: Офис Президента Украины

Також президент визнав зусилля, які Швеція докладає для мирного врегулювання в Україні, зазначивши, що цей візит Лінде в Україні став другим від початку року – попередній відбувся ще в січні.

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Крім цього, Володимир Зеленський передав слова подяки за те, що Стокгольм дозволив тимчасово надати Києву оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

"Вперше за понад 300 років цей атрибут нашої державності знову буде в Україні. Це надзвичайно дружній жест Швеції, який ми дуже цінуємо", – сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше цього самого дня з Анн Лінде зустрівся міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який розповів їй, що Україна категорично проти припинення місії ОБСЄ на Донбасі.

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Під час свого минулого візиту в Україну Лінде закликала не повертати окупований Донбас силовими методами, як це сталося в Нагірному Карабасі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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