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Біля кордонів України стоїть майже 100-тисячна армія РФ: Кулеба попередив про загрозу

15 червня 2021 16:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Дії Росії – це не відведення військ і не деескалація. Міністр розповів, скільки солдатів прибрали окупанти

Росія відвела лише невелику частину військ від України – поблизу наших кордонів і на окупованих територіях залишається майже 100-тисячна армія РФ.

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Про це заявив на спільній з главою ОБСЄ Анн Лінде пресконференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що дії Росії – це не відведення військ і не деескалація.

"Я поінформував свою колегу, що, незважаючи на гучні заяви, реального відведення Росією військ від наших кордонів не відбувається. За нашими оцінками, з трохи більше ніж 100 тис. російських військових, які були зосереджені на кордоні України і окупованих територіях України, на момент заяв про припинення цих нібито навчань, зараз, через більш ніж місяць, відведено не більше 12 тисяч російських військових... Загроза залишається актуальною", – сказав Кулеба.

Як ми писали, напередодні президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press розповів, що Росія відводить війська від кордону з Україною, але повільно. Він сподівається на зустріч із Путіним, щоб обговорити ситуацію і активізувати мирні переговори.

Читайте детальніше, як Росія загострила обстановку навколо України, стягнувши величезну кількість військ у квітні.

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Дивіться також у нашому сюжеті про заяву G7 щодо агресії Росії проти України:

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