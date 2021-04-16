Війну в Україні відчує кожна країна Європи – головне з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському виданню La Repubblica. Про що говорив глава держави – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Президент очікує будь-якого варіанту розвитку подій на Донбасі
Зеленський вважає, що будь-яка спроба розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи.
"Це відчує кожна країна континенту. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій – все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року. На східному кордоні і в Криму Росія розмістила близько 80 тис. військових, до яких слід додати ще 30 тис. проросійських бойовиків і офіційних військових РФ на Донбасі. Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використовувати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва", – зазначив він.
Чи готова Україна захищатися?
Президент закликає Росію повернутися до дипломатичної бесіді, проте в разі потреби Україна буде захищатися.
"Зрозуміло, що українці захищатимуться, як ми й робимо це з 2014 року. Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території", – розповів політик.
Чи готовий президент зробити ставку на допомогу західних союзників?
"Зараз ми відчуваємо дуже потужну підтримку від наших друзів – у країнах Євросоюзу, в Британії, у США, в Канаді та інших державах. Але поки російські війська залишаються на нашому кордоні та на окупованій території. Тому маємо робити більше для захисту нормального порядку у Європі та наших спільних цінностей", – зазначив Зеленський.
Росія намагається дестабілізувати Європу
Серед методів Росії президент назвав: хвилі дезінформації, популяризацію конспірологічних теорій змови, підтримку розколів в європейських суспільствах, спроби втручатися у вибори в різних країнах та кібератаки.
"Але найбільш цинічним все ж є те, що відбувається на сході України, тож я запрошую представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити наслідки війни, що триває", – підкреслив він.
Як повернути мир
Кращим способом повернення до миру в Україні, на думку Зеленського, є надання ПДЧ до НАТО.
"Наші Збройні Сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи" .
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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