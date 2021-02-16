Війна з РФ не завадить: Шмигаль назвав головну умову вступу України в НАТО

Для НАТО головне, щоб Україна мала сильну армію, яка здатна себе захистити

Війна з Росією не завадить вступу України до НАТО – головною умовою залишається повна відповідність української армії стандартам Альянсу.

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Про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Єдине і ключове питання сьогодні – це про перехід української армії до стандартів НАТО. Як тільки Україна буде готова підтвердити повний перехід, відразу постане питання про приєднання до НАТО", – сказав він.

При цьому зараз Україна розраховує отримати План дій щодо членства паралельно з Грузією, і для досягнення цієї мети цього року буде низка спільних з НАТО навчань, де українські військові зможуть показати свій рівень.

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При цьому Шмигаль відзначив, що наявність відкритої агресії проти України і окупованих територій викликають дискусії всередині Альянсу, але все ж це не повинно перешкодити вступу в НАТО.

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"Окремі члени НАТО можуть висловлювати різні позиції. Та вони не створять перешкод, коли ми будемо готові зайти в НАТО. Нам і нашим партнерам важливо розуміти, що армія, флот і Військово-повітряні сили України здатні захистити нашу державу з НАТО чи без нього, і що високі стандарти нашого війська дозволяють нам зберегти суверенітет та територіальну цілісність. Ось це питання номер один", – додав глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в НАТО назвали головні вимоги для вступу України в Альянс.

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