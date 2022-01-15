Оце сила! США таємно готують елітний спецзагін українців для удару по зубах Путіну

Навчання українських військових відбувається на секретній базі США, пишуть ЗМІ

ЦРУ проводить у США навчання українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Центральне розвідувальне управління проводить секретну програму інтенсивного навчання у США для елітних українських сил спеціальних операцій. Про це виданню Yahoo News на умовах анонімності розповіли колишні співробітники розвідки та національної безпеки.

За їхньою інформацією, навчання почалися ще у 2015 році, а після приходу до влади Джо Байдена програму було розширено. Крім того, вони зазначили, що з початку війни на Донбасі підрозділи ЦРУ відвідували прифронтові зони та консультували своїх колег на місцях.

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Вони наголосили, що база знаходиться на таємному об'єкті на південному заході США. На цій базі українських військових навчають розвідувальним методикам, поводженню з вогнепальною зброєю, маскуванню, навігації.

Також повідомляється, що "сили, підготовлені ЦРУ, незабаром можуть відіграти вирішальну роль на східному кордоні України, куди стягуються російські війська".

США та НАТО допоможуть Україні у разі вторгнення

14 січня газета New York Times з посиланням на неназваних представників американської адміністрації повідомила, що у разі вторгнення в Україну російських військ США допоможуть нашій країні. Зокрема йшлося про те, що країни НАТО на своїй території спільно з українськими військовими проведуть навчання. Крім того, передбачено постачання зброї, медичного обладнання, різних послуг і навіть притулку у разі вторгнення в країну.

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Фото: © army.mil/Spc. Randy Wren

Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.

7 січня стало відомо, що Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну . У тому числі розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні

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Крім того, Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру

Спільні військові навчання

У липні 2021 року в Чорному морі Україна та США провели міжнародне навчання Sea Breeze 2021. Ці навчання стали наймасштабнішими з 93-го року. Військові одразу 29 країн із п'яти континентів навчалися спільно протидіяти ворогові з трьох напрямків.

Крім того, 20 вересня у Львівській області проходили спільні військові навчання України зі США та іншими країнами НАТО.