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Оце виконала! Журналістка запалила депутатів у суді Порошенка народною піснею – відео

Павло Заяць Павло Заяць
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17 січня, 23:36
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У залі суду чекають на рішення про запобіжний захід для Порошенка

У залі Печерського райсуду Києва журналісти та депутати почали співати колядки, чекаючи на рішення про запобіжний захід, який судді оберуть для п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Пісню журналістки "України 24" Анастасії Блищик підхопили присутні соратники лідера партії "Європейська солідарність" – нардепи Андрій Парубій, Володимир В'ятрович та Олег Синютка. Вони виконали колядку "Ой радуйся Земле, син Божий народився!"

На відео видно, що другий куплет пісні подужали не всі. У тому числі й деякі народні депутати забули слова, які звучать так:

"Застеляйте столи та всі килими.
Радуйся, ой радуйся, землі, Син Божий народився!"

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Проте журналістка швидко виправила ситуацію, виконавши й решту колядки. Депутат В'ятрович також не упустив можливості подякувати за вчасно підказані слова численними кивками.

Петро Порошенко також заспівав колядку "Нова радість стала" разом із адвокатами у залі суду після того, як рішення про його запобіжний захід перенесли на 19 січня.

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"Нова радість стала,
яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна,
увесь світ засіяла".

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку тривало з 11 ранку до пізнього вечора.

Суддя Печерського райсуду Олексій Соколов на кілька годин пішов у дорадчу кімнату, щоб ухвалити рішення в міру запобіжного заходу Порошенка, однак вирішив перенести оголошення вердикту на 19 січня.

Біля будівлі суду зібралася численна група підтримки п'ятого президента.

Суд у справі Порошенка

  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють у участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва.
  • Печерський райсуд обирає запобіжний захід для лідера "Європейської солідарності".

  • Прокуратура просить суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці . Як альтернативу арешту прокурори просять суд призначити Порошенкові заставу у розмірі один мільярд гривень. Вони обґрунтовують такий розмір застави розміром завданих збитків, майновим станом політика та характером кримінальної справи.

  • Печерський суд Києва 17 січня не зміг обрати запобіжний захід для Порошенка, винесення рішення у справі Порошенка перенесли на 19 січня, 14:00.

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