Оце виконала! Журналістка запалила депутатів у суді Порошенка народною піснею – відео

У залі Печерського райсуду Києва журналісти та депутати почали співати колядки, чекаючи на рішення про запобіжний захід, який судді оберуть для п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Пісню журналістки "України 24" Анастасії Блищик підхопили присутні соратники лідера партії "Європейська солідарність" – нардепи Андрій Парубій, Володимир В'ятрович та Олег Синютка. Вони виконали колядку "Ой радуйся Земле, син Божий народився!"
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На відео видно, що другий куплет пісні подужали не всі. У тому числі й деякі народні депутати забули слова, які звучать так:
"Застеляйте столи та всі килими.
Радуйся, ой радуйся, землі, Син Божий народився!"
Проте журналістка швидко виправила ситуацію, виконавши й решту колядки. Депутат В'ятрович також не упустив можливості подякувати за вчасно підказані слова численними кивками.
Петро Порошенко також заспівав колядку "Нова радість стала" разом із адвокатами у залі суду після того, як рішення про його запобіжний захід перенесли на 19 січня.
"Нова радість стала,
яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна,
увесь світ засіяла".
Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку тривало з 11 ранку до пізнього вечора.
Суддя Печерського райсуду Олексій Соколов на кілька годин пішов у дорадчу кімнату, щоб ухвалити рішення в міру запобіжного заходу Порошенка, однак вирішив перенести оголошення вердикту на 19 січня.
Біля будівлі суду зібралася численна група підтримки п'ятого президента.
Суд у справі Порошенка
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють у участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва.
- Печерський райсуд обирає запобіжний захід для лідера "Європейської солідарності".
Прокуратура просить суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці . Як альтернативу арешту прокурори просять суд призначити Порошенкові заставу у розмірі один мільярд гривень. Вони обґрунтовують такий розмір застави розміром завданих збитків, майновим станом політика та характером кримінальної справи.
Печерський суд Києва 17 січня не зміг обрати запобіжний захід для Порошенка, винесення рішення у справі Порошенка перенесли на 19 січня, 14:00.
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