Оце так фарт! Депутат виграв в лотерею величезну суму

Слуга народу вказав в декларації шість сум, кожна з яких на сотні тисяч гривень

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк задекларував виграш в майже два мільйони гривень. Це зазначено в його електронній декларації.

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Максим Павлюк. Скріншот

Виграш датується 26 січня цього року, а дані про це в декларацію він вніс 2 лютого. Всього він отримав 1 млн 939 тис. грн, однак сума вказана як частина виграшу в шести платежах від різних фірм. Однак всі вони зареєстровані за однією адресою і мають одного власника:

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446 тис. 858 грн – від "АйЛОТ";

249 тис. грн – "Західний трейд";

373 тис. грн – "Київський трейд";

249 тис. грн – "Дніпровський трейд";

373 тис. грн – "Прикарпатський трейд";

249 тис. грн – "Подільський трейд".

У ЗМІ повідомляють, що це далеко не перший його великий виграш. У 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тис. грн призу, а у 2018-му – виграв 160 тис. грн.

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А тим часом в Україні стала популярною шахрайська схема – зловмисники розсилають "листи щастя" в SMS про те, що ви виграли. А що насправді за цим криється, розбиралися кореспонденти "Сьогодні".

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