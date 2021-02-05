Оце так фарт! Депутат виграв в лотерею величезну суму

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк задекларував виграш в майже два мільйони гривень. Це зазначено в його електронній декларації.
Виграш датується 26 січня цього року, а дані про це в декларацію він вніс 2 лютого. Всього він отримав 1 млн 939 тис. грн, однак сума вказана як частина виграшу в шести платежах від різних фірм. Однак всі вони зареєстровані за однією адресою і мають одного власника:
- 446 тис. 858 грн – від "АйЛОТ";
- 249 тис. грн – "Західний трейд";
- 373 тис. грн – "Київський трейд";
- 249 тис. грн – "Дніпровський трейд";
- 373 тис. грн – "Прикарпатський трейд";
- 249 тис. грн – "Подільський трейд".
У ЗМІ повідомляють, що це далеко не перший його великий виграш. У 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тис. грн призу, а у 2018-му – виграв 160 тис. грн.
А тим часом в Україні стала популярною шахрайська схема – зловмисники розсилають "листи щастя" в SMS про те, що ви виграли. А що насправді за цим криється, розбиралися кореспонденти "Сьогодні".
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