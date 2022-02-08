Кричущий випадок! У парламенті Словаччини поглумилися над прапором України (відео)

Словацький депутат від ультраправої партії Андрій Медвецький потрапив у скандал

Андрій Медвецькі поливає український прапор водою. Фото: колаж "Сьогодні"

У парламенті Словаччини під час засідання депутат від ультраправої партії Андрій Медвецький вилив на прапор України воду.

Про це повідомляє InfoPost.

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Подробиці інциденту

У вівторок, 8 лютого, на позачерговому засіданні у парламенті Словаччини депутати планували затвердити оборонну угоду із США. Але парламентарі від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання, не даючи виступати представникам провладних партій та влади.

Якоїсь миті Петер Крупа та Андрій Медвецький заблокували трибуну та розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. А представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягли перед трибуною прапор України.

Після цього депутат Медвецки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали. Засідання довелося призупинити.

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Українська влада поки що ніяк не відреагувала на кричущий інцидент.

Чим відома "Народна партія Наша Словаччина"

"Народна партія Наша Словаччина" – вкрай права політична партія Словаччини. Була створена у 2009 році ультраправим політиком неонацистського штибу Маріаном Котлебою. Партія позиціонує себе як правонаступниця Глінкової словацької народної партії часів Першої Словацької республіки.

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За даними Вікіпедії, партія активно просуває політичні кампанії: антимігрантського та антимусульманського характеру, апелюючи до захисту словацької національної ідентичності та захисту традиційних християнських цінностей.

На парламентських виборах у Словаччині у 2016 році набрала 8,04% та отримала 14 мандатів у Національній Раді Словацької Республіки.

У 2019 році члена праворадикальної політичної партії "Народна партія – Наша Словаччина" Мілана Мазурека позбавили мандата після расистських висловлювань про ромів.

Мілан Мазурек (на передньому плані) бере участь у ході партії. Фото: з відкритих джерел

У 2016 році він заявив про "циганський терор проти порядних людей" і назвав словацьких ромів "паразитами", які "нічого не роблять для нашого народу і нічого не вносять до нашого державного бюджету чи нашої культури". За цей вислів на Мазурека і подали до суду.

А у 2020 році лідера ультраправої партії Маріана Котлебу звинуватили у тому, що він роздавав пожертвування на суму 1488 євро. Про це повідомляє Aktuality. Тоді у словацькій прокуратурі заявили, що числа 14 та 88 відомі тим, що використовуються правими екстремістами.

За даними видання, Котлебу підозрюють у створенні, підтримці чи заохоченні руху, спрямованого на придушення основних прав та свобод. Лідер партії, у свою чергу, заперечує всі звинувачення та заявляє, що чеки на 1488 євро були просто збігом.

Скандал між Україною та Словаччиною

Раніше віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив, що Росія не поверне окупований Крим Україні, а введені санкції завдають шкоди економіці його держави.

"Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери завдали шкоди. Санкції завдають шкоди, а росіяни в жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки", – сказав він.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на зухвалу заяву Суліка. Спікер відомства Олег Ніколенко назвав його слова неприйнятними, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Він додав, що коментарі словацького чиновника дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України. Ніколенко також зажадав публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин.

Ріхард Сулік. Фото: з відкритих джерел

Наруги над прапором України

В Україні періодично трапляються подібні кричущі випадки. Так, у Волинській області п'яний 19-річний хлопець пошкодив флагшток, розірвав державний прапор України, після чого потоптався ним.

На ганьбу над прапором порушнику загрожує від 17 до 68 000 гривень штрафу або до шести місяців арешту, або ж до трьох років позбавлення волі.

Ще раніше у центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи.

Деякі інциденти відбуваються через дурість. Наприклад, у Харківській області викрили двох дівчаток-підлітків , що зірвали прапор України з відділення банку

Під час опитування дівчинки пояснили, що вони прогулювалися містом, і у них виникла ідея влаштувати фотосесію з державним прапором, тому вони просто зірвали його з будівлі.

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