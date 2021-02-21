Волкер: Зеленський і Байден можуть домовитися про стратегічне партнерство

Американський дипломат пояснив, чого чекати від розмови президентів США і Украини

Колишній спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкервважає, що Києву і Вашингтону потрібно якомога швидше організувати телефонну розмову Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Про це він написав у своїй колонці.

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/ Фото: Getty Images

Він зазначив, що успіх України залишається для США стратегічно важливим. Очікується, що президенти двох країн по телефону домовляться про стратегічне партнерство.

Крім того, має зрости і кількість зустрічей міністра оборони США з українськими колегами. Також Сполучені штати повинні всіляко наполягати на тому, щоб Україна продовжувала реформи, вважає Волкер.

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Американський дипломат відзнчив ще один важливий момент: Україна і США повинні розробити дорожню карту про відновлення участі Вашингтона у підтримці України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що Україна і США готують розмову Зеленського і Байдена, у Вашингтоні українські дипломати працюють над цим.

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