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Військових зрадників чекають санкції? Що сьогодні обговорять на РНБО

11 березня, 11:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновники разом із Зеленським можуть покарати зрадників України

Сьогодні на Банковій відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського. Порядок денний поки не оприлюднений. Сайт "Сьогодні" розбирався, що можуть обговорювати в Офісі президента.

Відео: Сьогодні

Які ходять чутки

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За даними ЗМІ, засідання заплановане на 15:00.

Передбачається, що ряд громадян України можуть бути позбавлені військових і почесних звань за державну зраду і перехід на сторону Росії у конфлікті в Криму і на Донбасі.

Ще однією темою зустрічі може стати виконання державного оборонного замовлення і його доля у 2021 році.

Що кажуть в РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов 9 березня оголосив про нове засідання, але не назвав тему зустрічі. Він лише натякнув, що ще минулого тижня з президентом були узгоджені питання, які планується обговорити.

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А про що говорили минулого тижня? Після засідання РНБО 26 лютого Данілов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" анонсував, що через два тижні заслухають звіт Офісу генеральної прокуратури, СБУ і Міністерства закордонних справ про реалізацію справ щодо державної зради і дезертирства.

"Справи тягнуться по 6-7 років. Йдеться про дезертирство, держзраду та інші речі, пов'язані з окупацією (Криму), коли частина військових зрадила Україну. Чому за 6-7 років немає точки в цих справах?" – сказав чиновник.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на засіданні РНБО 26 лютого були введені санкції проти ексчиновників часів Януковича. До чорного списку потрапили і колишні військові, і міністри.

Читайте детальніше, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.

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РНБО санкції військовослужбовці зрадники Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

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