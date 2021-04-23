Горілка і цукерки – це і є таємне послання? Нардеп показав подарунки від Лукашенка (фото)

Поїздка депутата в Білорусь і зустріч з Лукашенком обернулася скандалом, зате Шевченко привіз з Мінська ексклюзивні подарунки

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко після поїздки до Мінська показав, що йому подарував невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Про це пише PavlovskyNEWS.

Нардеп отримав від Лукашенка ексклюзивний набір "Президент": шоколад, цукерки і горілка. За його словами, таке не можна купити в магазині, а робиться в спеціальному цеху. Наприклад, цукерки без консервантів, їх строк зберігання всього два тижні. Вони упаковані в тканинну подарункову коробку з гербом Білорусі.

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Горілка "Президент", як розповідав Лукашенко депутату, виготовлена за особливою технологією з кремнієвою суперфільтрацією (останні розробки часів розпаду СРСР). Доступ до такої якості мали тільки лідери соціалістичних республік. Напередодні Шевченко говорив, що привіз якесь таємне послання для Зеленського. Чи не воно це?

"Я не пробував звичайно. Взагалі не п'ю, але так поставлю, як цінний подарунок і експонат, щоб нагадував про цю зустріч", – уточнив Шевченко.

Також Шевченко вручили настойку і білоруську вишивку.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 22 квітня Лукашенко зустрічався в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. Він дозволив собі дати Зеленському хамську пораду.

Відео: Сьогодні

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