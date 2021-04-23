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Горілка і цукерки – це і є таємне послання? Нардеп показав подарунки від Лукашенка (фото)

23 квітня, 18:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поїздка депутата в Білорусь і зустріч з Лукашенком обернулася скандалом, зате Шевченко привіз з Мінська ексклюзивні подарунки

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко після поїздки до Мінська показав, що йому подарував невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Про це пише PavlovskyNEWS.

Нардеп отримав від Лукашенка ексклюзивний набір "Президент": шоколад, цукерки і горілка. За його словами, таке не можна купити в магазині, а робиться в спеціальному цеху. Наприклад, цукерки без консервантів, їх строк зберігання всього два тижні. Вони упаковані в тканинну подарункову коробку з гербом Білорусі.

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Горілка "Президент", як розповідав Лукашенко депутату, виготовлена за особливою технологією з кремнієвою суперфільтрацією (останні розробки часів розпаду СРСР). Доступ до такої якості мали тільки лідери соціалістичних республік. Напередодні Шевченко говорив, що привіз якесь таємне послання для Зеленського. Чи не воно це?

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"Я не пробував звичайно. Взагалі не п'ю, але так поставлю, як цінний подарунок і експонат, щоб нагадував про цю зустріч", – уточнив Шевченко.

Також Шевченко вручили настойку і білоруську вишивку.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 22 квітня Лукашенко зустрічався в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. Він дозволив собі дати Зеленському хамську пораду.

Відео: Сьогодні

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подарунки Білорусія Олександр Лукашенко Евгений Шевченко
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