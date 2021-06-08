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Вода в Крим в обмін на поступки Росії? У МЗС відреагували на слова Арестовича

8 червня 2021 16:24

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

Арестович не виключив варіант з відновленням водопостачання півострова, а в МЗС назвали свою умову

Україна не має наміру відновлювати водопостачання півострова, поки він не буде звільнений. А Росія відповість за невиконання своїх зобов'язань як країни-окупанта із забезпечення жителів водою. Про це сказав нам речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи висловлювання радника глави ОПУ Олексія Арестовича про можливу подачу води в Крим.

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Арестович говорив, що воду можна поміняти на "повне виконання Мінських угод" або ж виведення російських військ з Донбасу. На це в МЗС заявили, що позиція України залишається незмінною – дніпровська вода потече тільки в деокупований Крим.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація зводитиме військових баз в Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність. Невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи", – сказав Ніколенко.

Він додав, що кінцевою метою зусиль України повинна стати повна деокупація українських територій – як Кримського півострова, так і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, в Криму окупанти знову заявляють про брак води для цивільного населення – люди отримують воду за графіком. А Росія в черговий раз звинувачує у водній катастрофі Україну.

Тим часом жителі Криму показали, що ллється у них з кранів. Український офіцер ЗСУ жартує про колір питної води: вранці кримчани замовляють "каву", вдень – "сік", а ввечері – "фанту".

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Дивіться також відео нових записів з Медвдчуком, в яких він говорив про полонених, газ та електрику до Криму:

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