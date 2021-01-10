Разом продовжимо боротися: Ердоган підтримав Зеленського після звільнення моряків

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив Зеленського у підтримці України.
Про це Ердоган пише в своєму Twitter.
"Мій дорогоцінний друг Володимир Зеленський, ми раді, що українські моряки повернулися додому живими і неушкодженими. Разом ми продовжимо боротися за всіх наших друзів, за всіх наших братів і сестер у будь-якій точці світу", – пише Ердоган.
Раніше президент України подякував турецькому колезі за допомогу в евакуації українських громадян, які були звільнені з лівійської в'язниці.
"Окрема подяка Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації наших громадян. Україна цінує підтримку Туреччини", – відзначав Зеленський у своєму мікроблозі.
Нагадаємо, в Україну повернулися четверо українських моряків – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який затримали в Лівії у 2016 році. З лівійської в'язниці звільнили Євгена Мораря, Володимира Тостогана, Олега Войнеровського і Павла Чайку.
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